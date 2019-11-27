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Дядя Вадя из группы MOZGI стал папой

Дядя Вадя из группы MOZGI стал папой
08:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:39-летний Вадим Федоров вместе с женой воспитывает сына Алексея. В одном из роддомов Киева жена родила артисту дочь.

Исполнитель Вадим Федоров, более известный под сценическим псевдонимом Дядя Вадя, только в ноябре признался, что ждет пополнения в семье. А в понедельник, 25 ноября, у него родилась девочка. Это второй ребенок для семьи. Предварительно певец сообщал, что они ждали кроху в следующем году.

Радостной новостью на своей странице в инстаграме поделился продюсерский центр "Mozgi Entertainment". Коллеги исполнителя поздравили его с рождением девочки и рассекретили впечатление солиста от желаемого отцовства.

Эмоции меня переполняли настолько, что вчера я так и не смог заснуть. Родилась девочка. Вес – 3,3 килограмма, рост – 52 сантиметра. Жена рожала в обычном киевском роддоме. Дочь увидел сразу после родов, у нее очень пронзительный голосок. Я счастлив безмерно, – рассказал поклонникам певец. 

Ранее он признался, что имя для будущей дочки избрал его сын самостоятельно.

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Он спросил – а можно так, чтобы сначала не называть? Если она будет кричать, когда родится, мы назовем ее Арина, а если будет спать все время – Соня, Софочка, – рассказал артист.

О личной жизни Дядя Вадя почти не говорит публично. В социальных сетях можно редко встретить семейные фото артиста.

Творческая карьера музыканта Дяди Вади началась сотрудничеством с группами "Леприконсы", "АКВАВИТА", "Sotger". В 2008 году Вадим Федоров записывает совместный альбом с Потапом "Я помню". У них выходят первые видеоклипы на песни "Наташа", "Руки вверх", "Я помню" и ремикс "На районе".

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Знаменитости, Артист, Певец, Мозги, Вадим Федоров, Дядя Вадя.
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