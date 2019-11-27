Александра Кучеренко похвасталась романтическим сюрпризом от любимого

Новости шоу бизнеса:Одним из первых с 22-летием девушку поздравил ее любимый муж Дмитрий Комаров, подготовив приятный сюрприз.

26 ноября победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко отпраздновала день рождения.

Ведущий проекта "Мир наизнанку" специально прилетел с экспедиции, чтобы свозить любимую в Прагу. "Супер-день! Спасибо любимому мужу за приятный сюрприз в его стиле", - поделилась эмоциями Саша.

"Решили на сутки слетать в Прагу. Тут уже устанавливают новогоднюю елку, настроение, соответствующее, праздничное. Гуляем. Холодно, но кайфово", - написал в своем Instagram Дмитрий, опубликовав несколько снимков из путешествия.

Александра и Дмитрий два года скрывали свой роман и даже на проекте "Танці з зірками" никто и догадаться не мог, что они - пара. А в июне 2019-го влюбленные признались, что стали мужем и женой. Модель и телеведущий расписались в Киеве, а венчание прошло в Иерусалиме.