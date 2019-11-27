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Известный актер и модель Годфри Гао умер на съемках в Китае

Известный актер и модель Годфри Гао умер на съемках в Китае
13:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Спасти мужчину так и не удалось, он умер через три часа после того, как потерял сознание.

Тайваньско-канадский актер и фотомодель скончался на съемочной площадке спортивного реалити-шоу "Chase Me" в Китае. Об этом сообщили представители агентства, с которым сотрудничал Годфри Гао. Причиной смерти называют остановку сердца.

Годфри Гао был привлечен к съемкам программы "Chase Me" – "Догони меня", которая делает вызов звездам, чтобы приобщить их к спортивному противостоянию профессиональным конкурентам. Во время съемок актер потерял сознание и упал. Этот инцидент произошел сегодня утром, 27 ноября, сообщает CNN.

В официальном заявлении представители агентства JetStar Entertainment утверждают, что Годфри Гао сразу госпитализировали. Медики были рядом с ним на съемочной площадке до транспортировки в больницу, где проводили реанимационные мероприятия. 

 
 
 
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SWIPE for FINAL TRAILER and bonus clip of commander Yang. SHANGHAI FORTRESS AUGUST 09’2019 #shanghaifortress #上海堡垒

Публикация от Godfrey Gao (@godfreygao)

Мы шокированы и расстроены тем, что произошло. Представители агентства постоянно были непосредственно у него, пока его семья спешила на место происшествия, – сообщают в заявлении.

Умер легендарный музыкант, бас-гитарист группы The Doors

Свидетели трагедии уверяют, что ему предоставили своевременную медицинскую помощь. Коллеги актера просят поклонников и СМИ не будоражить эту трагедию и позволить семье пережить потерю без вмешательств в их личное пространство.

Мы чувствуем безграничное страдание и чрезвычайную грусть. Мы контактируем с семьей Гао, чтобы правильно протрактовать последствия, – отмечается в сообщении.

Рожденный в Тайване, Гао преуспел в Китае и за его пределами. Он был первым азиатским мужчиной, который представил модный бренд Louis Vuitton, а также снялся вместе с Еленой Хиди и Лили Коллинз в фильме "Орудия смерти: город костей" в 2013 году. Гао также появился в многочисленных китайских телевизионных шоу и научно-фантастическом фильме 2019 года "Шанхайская крепость".

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Модель, Актер, Знаменитость, Альманах, Альманах-2019, Годфри Гао.
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