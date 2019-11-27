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Среда, 27.11.2019
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Все хорошо? Джессика Бил вышла в свет на фоне слухов (Фото)

Все хорошо? Джессика Бил вышла в свет на фоне слухов (Фото)
17:28 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Джессика Бил появилась на публике после слухов об измене Тимберлейка.

В Сети обсуждают провокационные фото с участием Джастина Тимберлейка.

На днях 38-летнего певца и актера Джастина Тимберлейка заподозрили в слишком близких отношениях с 30-летней коллегой Алишей Вейнрайт.

При этом он с 2012 года счастлив в браке с 37-летней матерью своего сына актрисой Джессикой Бил.

 
 
 
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Допис, поширений lamarquesa.es (@lamarquesa_magazine)

На кадрах, которые появились в Сети, Джастин запечатлен без обручального кольца, он позволяет девушке трогать его за ногу, а также держится с ней за руки.

Тимберлейк изменщик? Комментарий жены певца

Сами супруги пока не комментируют ситуацию. Однако Джессику уже успели сфотографировать папарацци. На появившихся кадрах Бил довольно сосредоточена, но при этом обручальное и помолвочное кольца она пока не сняла.

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Джессика Бил, Слухи, Джастин Тимберлейк, Актриса, Звезды, Американская актриса, Знаемнитости.
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