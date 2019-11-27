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Среда, 27.11.2019
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Будоражит сеть: Леся Никитюк поделилась пляжным снимком (Фото)
Будоражит сеть: Леся Никитюк поделилась пляжным снимком (Фото)

Будоражит сеть: Леся Никитюк поделилась пляжным снимком (Фото)

Будоражит сеть: Леся Никитюк поделилась пляжным снимком (Фото)
22:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Леся Никитюк показала обнаженные ягодицы в бикини.

Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть сексуальным снимком с отдыха. Звезда показала, как загорала в соблазнительных бикини на берегу моря.

Соответствующее фото появилось в инстаграм-блоге Леси Никитюк. Телеведущая не отправилась на отдых, а поделилась архивным фото, сделанным во время одного из ее путешествий. На селфи Леси Никитюк показала, как загорает в бикини. При этом звезда засветила упругие ягодицы и стройные ноги, которые вызвали шквал комплиментов.

А вот в заметке Леся Никитюк решила забыть о гламуре и обратилась к поклонницам в своем юмористическом стиле. Телеведущая поделилась собственными правилами загара.

"Угадайте, какую часть тела нельзя выставлять на палящее солнце никогда? Правильно – лицо! Фейс по-модному. А почему? Потому что будете старые потасканные ондатры. Я серьезно! Задумайтесь над этим!", – с юмором подписала она снимок.

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И это не единственное горячее фото, которое появилось на ее инстаграм-странице за несколько дней. Леся Никитюк показала еще одну фотографию в купальнике, сделанную во время съемок трэвел-шоу "ЛеМаршрутка". На кадре она предстала перед поклонниками в стильном зеленом комплекте, который состоял из трусов с завышенной талией и бюстгальтера. Выглядела Леся Никитюк очень соблазнительно, что отметили немало подписчиков ее блога.

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Знаменитости, Звезды, Телеведущая, Украинская телеведущая, Леся Никитюк.
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