Будоражит сеть: Леся Никитюк поделилась пляжным снимком (Фото)

Новости шоу бизнеса:Леся Никитюк показала обнаженные ягодицы в бикини.

Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть сексуальным снимком с отдыха. Звезда показала, как загорала в соблазнительных бикини на берегу моря.

Соответствующее фото появилось в инстаграм-блоге Леси Никитюк. Телеведущая не отправилась на отдых, а поделилась архивным фото, сделанным во время одного из ее путешествий. На селфи Леси Никитюк показала, как загорает в бикини. При этом звезда засветила упругие ягодицы и стройные ноги, которые вызвали шквал комплиментов.

А вот в заметке Леся Никитюк решила забыть о гламуре и обратилась к поклонницам в своем юмористическом стиле. Телеведущая поделилась собственными правилами загара.

"Угадайте, какую часть тела нельзя выставлять на палящее солнце никогда? Правильно – лицо! Фейс по-модному. А почему? Потому что будете старые потасканные ондатры. Я серьезно! Задумайтесь над этим!", – с юмором подписала она снимок.

И это не единственное горячее фото, которое появилось на ее инстаграм-странице за несколько дней. Леся Никитюк показала еще одну фотографию в купальнике, сделанную во время съемок трэвел-шоу "ЛеМаршрутка". На кадре она предстала перед поклонниками в стильном зеленом комплекте, который состоял из трусов с завышенной талией и бюстгальтера. Выглядела Леся Никитюк очень соблазнительно, что отметили немало подписчиков ее блога.