Росс из "Друзей" стал на "белую полосу"

Новости шоу бизнеса:Похоже, что у Дэвида Швиммера наладились дела.

Уже давно в жизни 53-летнего Дэвида Швиммера, прославившегося после того, как он сыграл Росса Геллера в «Друзьях», все не складывалось так удачно.

В его актерской карьере все просто превосходно. Дэвид снялся в новом фильме Стивена Содерберга — вместе с Мерил Стрип, Бандерасом и Гэри Олдманом.

Кроме того, вскоре он воссоединится со своими Друзьями — в рамках секретного проекта, над которым он сейчас работает вместе с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттом Лебланом и Мэттью Перри.

А недавно к его профессиональной удаче добавился еще и успех в личной жизни. Актер, который больше двух лет не мог найти себе подружку, наконец-то снова влюбился. Причем, его избранница ответила Дэвиду взаимностью.

Недавно папарацци выследили Швиммера, который до этого повсюду появлялся один, в компании молодой симпатичной женщины. А позднее репортерам удалось найти свидетелей, которые видели актера именно с этой его спутницей и раньше.

Как оказалось, Дэвид начал встречаться с ней некоторое время назад. Пока что про новую подружку актера известно очень немного — только то, что ее зовут Кэти Марковиц, и что ей всего 29 лет. То есть она на целых 24 года моложе Швиммера. Впрочем, похоже такая разница в возрасте не мешает ни ей, ни ему. По слухам, познакомились они чисто случайно — разговорившись как-то вечером в одном из баров, где оба коротали время в одиночестве.

Для Швиммера эта лав-стори стала первой с того момента, как было объявлено, что он и его супруга Зое Бухман решили завершить свой брак. Это заявление они сделали в начале 2017-го. Тогда супруги сообщили, что приняли решение расстаться — семь лет спустя после своей свадьбы. Дэвид и Зое заверили тогда, что останутся друзьями и будут вместе заботиться о своей дочке Хлое. Причем, похоже, что бывшим супругам удалось сдержать свое обещание.

Во всяком случае, в сентябре этого года они вдвоем пришли, чтобы проводить в школу Хлое, которая пошла в этом году уже в третий класс. И на фото, которое сделали в этот день, все трое выглядели совершенно счастливыми.