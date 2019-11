Шокирующее признание: Камила Кабельо "обокрала" королевскую семью

Известная кубино-американская певица рассказала об остроумном инциденте во время посещения Кенсингтонского дворца. Во время своего визита девушка украла карандаш, чтобы иметь сувенир на память. На такой поступок ее спровоцировал радиоведущий. Герцоги Кембриджские на признание отреагировали сдержанно.

В конце октября Кейт Миддлтон и принц Уильям четвертый год подряд пригласили 10 финалистов конкурса "Teen Hero" от BBC Radio для награждения. Среди звездных гостей на торжестве присутствовали знаменитая певица Камила Кабельо и радиоведущий Грег Джеймс. Пока подростки, которых отметили за добрые дела и помощь другим, радовались посещению резиденции герцогов, звезды тоже придумали занятия для развлечений.

В последнем интервью для BBC Radio Камила Кабельо призналась, что во время осмотра Кенсингтонского дворца Грег Джеймс спровоцировал ее на кражу. Он хотел проверить, решится ли девушка украсть что-то на память в королевской семье.

"I am sorry William and I am sorry Kate" @KensingtonRoyal@GregJames may have got @Camila_Cabello into a bit of trouble at the Palace pic.twitter.com/aKArMdD04H

— BBC Radio 1 (@BBCR1) November 26, 2019