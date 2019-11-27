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"Это мой секретик": кулинарный лайфхак от Ким Кардашьян покорил сеть (Видео)

"Это мой секретик": кулинарный лайфхак от Ким Кардашьян покорил сеть (Видео)
16:24 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Американская телевизионная звезда рассказала, что приносит ей огромное удовольствие.

Знаменитая дива Ким Кардашьян ни на один день не оставляет своих фанатов без должного внимания.

На днях Ким поделилась кулинарным "лайфхаком" и посоветовала всем попробовать его повторить. Она рассказала, он приносит ей огромное удовольствие.

Телезвезда показала поклонникам, как нужно правильно есть канфеты M&Mʼs.

Она советует подогреть конфеты 30 секунд в микроволновке. 

В Сети фанаты затроллили Ким Кардашьян за шесть пальцев на ногах

"Надо сделать так, чтобы они были нежные и теплые внутри, а снаружи хрустели. Ребят, это мой секретик!", - говорит Ким на видео.

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Знаменитости, Ким Кардашьян, Звезды, Семейство Кардашян.
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