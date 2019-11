"Это мой секретик": кулинарный лайфхак от Ким Кардашьян покорил сеть (Видео)

Знаменитая дива Ким Кардашьян ни на один день не оставляет своих фанатов без должного внимания.

На днях Ким поделилась кулинарным "лайфхаком" и посоветовала всем попробовать его повторить. Она рассказала, он приносит ей огромное удовольствие.

Телезвезда показала поклонникам, как нужно правильно есть канфеты M&Mʼs.

This is how you eat M&M’s! Microwave them for 30 seconds then enjoy the melted magic! pic.twitter.com/hkaK6vaaaN

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 24, 2019