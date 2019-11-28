СМИ: Певица Аврил Лавин снова холостячка

Новости шоу бизнеса:Сама Аврил Лавин не унывает из-за завершения отношений с Филиппом Серофимом.

Артистка разорвала отношения с сыном техасского миллиардера Филиппом Серофимом.

Эту информацию журналистам E News! подтвердили инсайдеры из близкого окружения звезды. Пока неизвестно, что стало причиной разрыва и кто был его инициатором.

В своем блоге она опубликовала серию снимков с праздничной вечеринки по случаю дня рождения друга. А сразу после развлечений Аврил Лавин вернется к гастрольным будням, так как звезда устроила большое турне с альбомом Head Above Water.

Как известно, встречаться Аврил Лавин и миллиардер Филипп Серофим начали в феврале 2018 года. Влюбленные не скрывали своего романа, поэтому смело представали перед камерами папарацци в Западном Голливуде. Кроме этого, в первые недели отношений Филипп Серофім пригласил артистку на отдых в Италию, откуда пара охотно публиковала романтические фото.

Инсайдеры прогнозировали этому роману продолжение, ведь, по их словам, пара имела особую связь. Филипп Серофим стал одним из немногих людей, кто поддержал Аврил Лавин в борьбе с болезнью Лайма. Бойфренд неоднократно помогал любимой во время очередных приступов, о которых она откровенно рассказала журналистам.

Я провела в постели два последних года. Это были худшие годы моей жизни, когда я пережила физические и эмоциональные бои. Мне удалось превратить эту борьбу в музыку, чем я действительно горжусь. Однако болезнь очень долго не диагностировали, я ужасно себя чувствовала... Одну ночь я думала, что уже умираю, и даже приняла это, – рассказала Аврил Лавин.