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Актриса Мишель Пфайффер поразила поклонников (Фото)

Актриса Мишель Пфайффер поразила поклонников (Фото)
14:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Она ошеломила поклонников естественной красотой, которую удается сохранить в весьма почтенном возрасте.

Американская актриса поделилась в сети фотографией, на которой стоит без капли косметики. 

Звезда, которая завоевала немало наград за свое творчество, не перестает удивлять. В свои 61 Пфайффер может позволить себе позировать без макияжа. Ее лицо излучает свежесть.

Свое фото она опубликовала на странице в Инстаграме в День благодарения в США. Женщина одета очень современно и молодежно. На ней черный свитшот и украшения от нью-йоркского ювелирного бренда Jennifer Fisher. 

 
 
 
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Excited to see my family for Thanksgiving, but will miss my Montreal crew

Публикация от Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial)

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Счастлива быть рядом с семьей в День благодарения, но скучаю по коллегами из Монреаля, – прокомментировала актриса.

Знаменитая актриса не первый фотографируется без косметических корректив на лице, чем может похвастаться не каждая даже юная звезда. Лучший фильтр для Мишель Пфайффер – ее естественная красота и непрерывный уход за собой.

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Молодость, Актриса, Знаменитость, Американская актриса, Секреты молодости.
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