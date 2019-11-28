Актриса Мишель Пфайффер поразила поклонников (Фото)

Новости шоу бизнеса:Она ошеломила поклонников естественной красотой, которую удается сохранить в весьма почтенном возрасте.

Американская актриса поделилась в сети фотографией, на которой стоит без капли косметики.

Звезда, которая завоевала немало наград за свое творчество, не перестает удивлять. В свои 61 Пфайффер может позволить себе позировать без макияжа. Ее лицо излучает свежесть.

Свое фото она опубликовала на странице в Инстаграме в День благодарения в США. Женщина одета очень современно и молодежно. На ней черный свитшот и украшения от нью-йоркского ювелирного бренда Jennifer Fisher.

Счастлива быть рядом с семьей в День благодарения, но скучаю по коллегами из Монреаля, – прокомментировала актриса.

Знаменитая актриса не первый фотографируется без косметических корректив на лице, чем может похвастаться не каждая даже юная звезда. Лучший фильтр для Мишель Пфайффер – ее естественная красота и непрерывный уход за собой.