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СМИ: Елизавета II может отречься от престола в свое 95-летие

СМИ: Елизавета II может отречься от престола в свое 95-летие
14:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:По данным инсайдеров, новым монархом должен стать ее сын принц Чарльз.

В 93 года королева Елизавета II охотно исполняет свои обязанности и часто совершает публичные выходы. Однако инсайдеры западных СМИ убеждены: Ее Величество готовится к отказу от трона.

Как сообщает британский таблоид Express, будет это через 1,5 года. Елизавета II символически хочет покинуть трон, когда ей будет 95 лет. 

"Ее Величество помнит о своем возрасте и хочет убедиться, что, когда придет время, передача короны пройдет без каких-либо препятствий. Насколько я понимаю, королева серьезно обдумала этот вопрос и считает, что если она будет жива, когда ей исполнится 95 лет, то подумает о том, чтобы передать власть Чарльзу", – рассказал инсайдер.

Кроме этого, источники отметили, что принц Чарльз длительное время выполняет обязанности своей матери. В частности, он чаще появляется на торжественных событиях и осуществляет международные поездки от имени Ее Величества. Поэтому неофициальная передача британского трона, по словам инсайдеров, уже состоялась.

Британская королева Елизавета II отказалась носить натуральный мех

Как известно, Елизавета II взошла на престол в 1952 году после смерти своего отца. Тогда Ее Величеству было всего 25 лет, в следствии чего она дольше всех возглавляет престол из всех действующих королей.

Согласно протоколам, передать престол старшему сыну Елизавета II может только путем отречения от трона. В то же время королева имеет возможность отказаться от своих полномочий в связи с состоянием здоровья. В таком случае монархом станет первый наследник в очереди на престол – 71-летний Чарльз. Если и он откажется трона, королем станет принц Уильям.

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