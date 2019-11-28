СМИ: Елизавета II может отречься от престола в свое 95-летие

Новости шоу бизнеса:По данным инсайдеров, новым монархом должен стать ее сын принц Чарльз.

В 93 года королева Елизавета II охотно исполняет свои обязанности и часто совершает публичные выходы. Однако инсайдеры западных СМИ убеждены: Ее Величество готовится к отказу от трона.

Как сообщает британский таблоид Express, будет это через 1,5 года. Елизавета II символически хочет покинуть трон, когда ей будет 95 лет.

"Ее Величество помнит о своем возрасте и хочет убедиться, что, когда придет время, передача короны пройдет без каких-либо препятствий. Насколько я понимаю, королева серьезно обдумала этот вопрос и считает, что если она будет жива, когда ей исполнится 95 лет, то подумает о том, чтобы передать власть Чарльзу", – рассказал инсайдер.

Кроме этого, источники отметили, что принц Чарльз длительное время выполняет обязанности своей матери. В частности, он чаще появляется на торжественных событиях и осуществляет международные поездки от имени Ее Величества. Поэтому неофициальная передача британского трона, по словам инсайдеров, уже состоялась.

Как известно, Елизавета II взошла на престол в 1952 году после смерти своего отца. Тогда Ее Величеству было всего 25 лет, в следствии чего она дольше всех возглавляет престол из всех действующих королей.

Согласно протоколам, передать престол старшему сыну Елизавета II может только путем отречения от трона. В то же время королева имеет возможность отказаться от своих полномочий в связи с состоянием здоровья. В таком случае монархом станет первый наследник в очереди на престол – 71-летний Чарльз. Если и он откажется трона, королем станет принц Уильям.