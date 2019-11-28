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Четверг, 28.11.2019
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Прекрасная пара: Влад Яма снялся в фотосессии со своей любимой женой (Фото)

Прекрасная пара: Влад Яма снялся в фотосессии со своей любимой женой (Фото)
20:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Знаменитый украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами 2019" Влад Яма представил соблазнительные кадры с фотосессии вместе со своей женой Лилианой.

Автором фотографий стала Кристина Маслова, которая опубликовала свои работы на странице в инстаграме. Для эффектной съемки образцовая украинская пара примеряла три образа. На одном из них Лилиана, которая начала встречаться с Владом в 2007 году, появилась лишь в бежевом свитере и продемонстрировала стройные ноги.

Для другого "аутфита" жена хореографа примерила кожаный топ кофейного оттенка вместе с пышной юбкой. Влад также надел нюдовий джемпер и классические джинсы. На снимках влюбленные искренне улыбаются в камеру, прыгают и не скрывают свои эмоции. Наиболее привлекательными фотографиями стали те, на которых супруги в белых рубашках нежно обнимаются.

"Каждая женщина сексуальная настолько, насколько внутри чувствует себя привлекательной. Нужно верить, чувствовать и искать свою внутреннюю женскую силу. Каждая из нас может быть достаточно сексуальной независимо от внешних данных", – прокомментировала свое фото Лилиана Яма.

 
 
 
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Что известно о браке Влада Ямы?

С Лилианой Влад Яма познакомился во время его отдыха в баре. Однако тогда хореограф не решился подойти к эффектной брюнетке. Уже через несколько недель Влад Яма праздновал 30-летие, где вновь увидел Лилиану. После 2 лет отношений влюбленные решили пожениться в 2015 году. Сейчас они считаются одной из образцовых пар в Украине. Во время публичных выходов Влад и Лилиана демонстрируют семейную идиллию и поддержку, а дома воспитывают общего сына Леона, демонстрируя нежные кадры в сети.

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Стиль, Жена, Хореограф, Имидж, Знаменитость, Влад Яма, Танцор.
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