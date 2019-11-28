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40-летняя модель Петра Немцова родила первенца (Фото)

40-летняя модель Петра Немцова родила первенца (Фото)
22:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Чешская супермодель Петра Немцова родила своего первенца от мужа Бенджамина Латтерче. У супружеской пары, сыгравшей свадьбу в августе 2019 года, родился сын.

О пополнении в семье чешская модель сообщила на своей странице в инстаграмеі. Отмечается, что сын Петры появился на свет на 34-й неделе беременности, поэтому первое время малыш провел в больнице.

"Он родился посреди ночи в отдаленной местности, окруженной природой. Был сильный шторм, и мы чуть не родили недоношенного ребенка в машине, направляясь в сторону ближайшей больницы. Но все обошлось. С 15-го ноября он был в разных больницах, рос и креп.... Теперь наш прекрасный мальчик с нами, в безопасности, защите, любви и покое. Мы просто влюблены в нашего маленького ангела", – рассказала Немцова.

В социальных сетях 40-летняя модель разместила трогательное фото, на котором изображены ножки новорожденного мальчика. О беременности Петры стало известно в сентябре 2019 года. 

 
 
 
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К слову, в 2014 году Петра Немцова пережила трагедию. Модель отдыхала со своим женихом Саймоном Атли в Таиланде, где они отпраздновали Рождество. На следующий день за два часа до выезда произошло землетрясение, и на остров надвинулось цунами, которое вынесло их из виллы на улицу. Петре удалось спастись, когда она зацепилась за пальму, а ее жених Саймон погиб. Модель пробыла в местной больнице в течение трех недель после катастрофы, а затем проживала месяцы реабилитации в Чехии.

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Ребенок, Модель, Знаменитости, Звезды, Рождение ребенка, Петра Немцова, Стать мамой.
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