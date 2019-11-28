40-летняя модель Петра Немцова родила первенца (Фото)

Новости шоу бизнеса:Чешская супермодель Петра Немцова родила своего первенца от мужа Бенджамина Латтерче. У супружеской пары, сыгравшей свадьбу в августе 2019 года, родился сын.

О пополнении в семье чешская модель сообщила на своей странице в инстаграмеі. Отмечается, что сын Петры появился на свет на 34-й неделе беременности, поэтому первое время малыш провел в больнице.

"Он родился посреди ночи в отдаленной местности, окруженной природой. Был сильный шторм, и мы чуть не родили недоношенного ребенка в машине, направляясь в сторону ближайшей больницы. Но все обошлось. С 15-го ноября он был в разных больницах, рос и креп.... Теперь наш прекрасный мальчик с нами, в безопасности, защите, любви и покое. Мы просто влюблены в нашего маленького ангела", – рассказала Немцова.

В социальных сетях 40-летняя модель разместила трогательное фото, на котором изображены ножки новорожденного мальчика. О беременности Петры стало известно в сентябре 2019 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@pnemcova) 15 Ноя 2019 в 4:43 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@pnemcova) 27 Ноя 2019 в 11:19 PST

К слову, в 2014 году Петра Немцова пережила трагедию. Модель отдыхала со своим женихом Саймоном Атли в Таиланде, где они отпраздновали Рождество. На следующий день за два часа до выезда произошло землетрясение, и на остров надвинулось цунами, которое вынесло их из виллы на улицу. Петре удалось спастись, когда она зацепилась за пальму, а ее жених Саймон погиб. Модель пробыла в местной больнице в течение трех недель после катастрофы, а затем проживала месяцы реабилитации в Чехии.