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Эльза Патаки рассказала о состоянии Хемсворта после развода

Эльза Патаки рассказала о состоянии Хемсворта после развода
10:50 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Сайрус 10 лет состояла в отношениях с Хемсвортом. О расставании с Майли он узнал из соцсетей.

Эльза Патаки замужем за Крисом Хемсвортом, братом Лиама, поэтому ей часто задают вопросы о жизни актера. Сейчас вопросов особенно много, потому что Хемсворт пережил расставание с Майли Сайрус, с которой более десяти лет состоял в отношениях. Их расставание показалось поклонникам весьма странным: о том, что Майли разрывает отношения, Лиам узнал из социальных сетей, при этом причиной развода Сайрус назвала алкогольную зависимость Хемсворта. Также ходили слухи об изменах с его стороны.

Недавно Эльза стала гостьей австралийского телешоу Sunrise, где ее спросили, как дела у Лиама.

У него все отлично, но я предпочитаю не обсуждать его личную жизнь. Лучше спросите у него. Лиам становится счастливее, и у него есть семья, которая ему всегда рада. Его брат — его лучший друг, некоторое время Лиам провел у нас, — ответила Эльза. 

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Ранее она рассказывала, что после расставания с Майли Хемсворт уехал в Австралию и некоторое время жил у Криса с Эльзой, приходил в себя. Патаки отмечала, что после столь долгих отношений развод его, конечно, расстроил.

Но он держится. Он сильный мальчик и заслуживает лучшего. Он достоин лучшего, — комментировала ситуацию Хемсворта Эльза.

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Отношения, Развод, Знаменитости, Эльза Патаки.
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