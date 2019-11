Эльза Патаки рассказала о состоянии Хемсворта после развода

Эльза Патаки замужем за Крисом Хемсвортом, братом Лиама, поэтому ей часто задают вопросы о жизни актера. Сейчас вопросов особенно много, потому что Хемсворт пережил расставание с Майли Сайрус, с которой более десяти лет состоял в отношениях. Их расставание показалось поклонникам весьма странным: о том, что Майли разрывает отношения, Лиам узнал из социальных сетей, при этом причиной развода Сайрус назвала алкогольную зависимость Хемсворта. Также ходили слухи об изменах с его стороны.

Недавно Эльза стала гостьей австралийского телешоу Sunrise, где ее спросили, как дела у Лиама.

У него все отлично, но я предпочитаю не обсуждать его личную жизнь. Лучше спросите у него. Лиам становится счастливее, и у него есть семья, которая ему всегда рада. Его брат — его лучший друг, некоторое время Лиам провел у нас, — ответила Эльза.

"He's doing great - he's getting happier"

Elsa Pataky on brother-in-law Liam Hemsworth after his marriage with Miley Cyrus ended.

FULL INTERVIEW: https://t.co/UjZyQbk5cc pic.twitter.com/yiNJXmmKBM

— Sunrise (@sunriseon7) November 26, 2019