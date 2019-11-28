Скачать
Четверг, 28.11.2019
Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
Упала и пошутила: Меркель неудачно поднялась на сцену (Видео)
Упала и пошутила: Меркель неудачно поднялась на сцену (Видео)
Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Состоялась презентация фильма "Цена правды" в Киеве (Фото)
Состоялась презентация фильма "Цена правды" в Киеве (Фото)

Дженнифер Энистон продемонстрировала неожиданные способности (Фото)

Дженнифер Энистон продемонстрировала неожиданные способности (Фото)
21:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Американская актриса собрала друзей в своем доме на День благодарения, который празднуют в США сегодня, 28 ноября.

Когда-то друг знаменитости, которая ежегодно приглашает самых близких совместно отметить День благодарения, пожаловался, что в этот вечер женщина подает только традиционные блюда. Звезда решила подготовить для него что-то особенное. Дженнифер Энистон поразила мужчину удачной шуткой.

На страницах социальных сетей она опубликовала фотографию, на которой на своей кухне держит в руках блюдо. Оно было предназначено для комика и телеведущего Джимми Киммела.

Для своего кулинарного шедевра Дженнифер Энистон выбрала традиционное острое мексиканское блюдо Энчилада. Оно готовится из кукурузной муки, из которой выпекают корж, а потом заворачивают в него начинку.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Эльза Патаки рассказала о состоянии Хемсворта после развода

В заметке актриса добавила видеореакцию друга на такой поступок. Она также обратилась к комику в своем инстраграме.

"Ладно, Джимми, вот твой f*%king Friendsgiving enchiladas", – пошутила голливудская звезда. "Наконец кто-то прислушивался ко мне", – ответил на такой сюрприз телеведущий.

Ранее Дженнифер Энистон объясняла, что любит устраивать тихие и уютные Дни благодарения. Она не хочет, чтобы в этот день люди работали или занимались важными делами. Своим празднованием она стремится разбавить яркими красками монотонность и серость будней.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Дженнифер Энистон, Актриса, Звезда, Американская актриса, Instagram звезд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019-2020: красивые идеи нейл-арта в белом цвете (Фото)
02 Потепление и мокрый снег: какими будут последние дни осени
03 Пока не поздно: президент предложил срочные изменения в госбюджет-2019
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 29 ноября
05 Итоги дня 27 ноября: Зеленский в Литве и еще одна победа над Газпромом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет
Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
&quot;Площадки для диалогов&quot;: Минкульт хочет окультурить жизнь в селах
Минкульт хочет окультурить жизнь в селах
Ученые разработали интересный метод выявления болезни Паркинсона (Фото)
Ученые разработали интересный метод выявления болезни Паркинсона (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь