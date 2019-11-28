Дженнифер Энистон продемонстрировала неожиданные способности (Фото)

Когда-то друг знаменитости, которая ежегодно приглашает самых близких совместно отметить День благодарения, пожаловался, что в этот вечер женщина подает только традиционные блюда. Звезда решила подготовить для него что-то особенное. Дженнифер Энистон поразила мужчину удачной шуткой.
На страницах социальных сетей она опубликовала фотографию, на которой на своей кухне держит в руках блюдо. Оно было предназначено для комика и телеведущего Джимми Киммела.
Для своего кулинарного шедевра Дженнифер Энистон выбрала традиционное острое мексиканское блюдо Энчилада. Оно готовится из кукурузной муки, из которой выпекают корж, а потом заворачивают в него начинку.
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В заметке актриса добавила видеореакцию друга на такой поступок. Она также обратилась к комику в своем инстраграме.
"Ладно, Джимми, вот твой f*%king Friendsgiving enchiladas", – пошутила голливудская звезда. "Наконец кто-то прислушивался ко мне", – ответил на такой сюрприз телеведущий.
Ранее Дженнифер Энистон объясняла, что любит устраивать тихие и уютные Дни благодарения. Она не хочет, чтобы в этот день люди работали или занимались важными делами. Своим празднованием она стремится разбавить яркими красками монотонность и серость будней.