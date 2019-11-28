Скачать
Четверг, 28.11.2019
Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
Правительство хочет увеличить долю возобновляемой энергетики в Украине
Правительство хочет увеличить долю возобновляемой энергетики в Украине
Мальме 3:2 Динамо: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Мальме 3:2 Динамо: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Состоялась презентация фильма "Цена правды" в Киеве (Фото)
Состоялась презентация фильма "Цена правды" в Киеве (Фото)

Годовщина помолвки: Меган Маркл и принц Гарри вспомнили о своем самом счастливом дне (Фото)

Годовщина помолвки: Меган Маркл и принц Гарри вспомнили о своем самом счастливом дне (Фото)
22:26 Сегодня Телеграф unian.net Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:27 ноября 2017 года британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл объявили о своей помолвке.

В честь двухлетней годовщины со дня помолвки принц Гарри и герцогиня Меган поделились в своем Instagram новым свадебным снимком, не опубликованным ранее. На фото Меган изображена в платье от Givenchy и в тиаре.

"В этот день два года назад: 27 ноября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей помолвке, став впоследствии их королевским высочеством герцогом и герцогиней Сассекскими!

С тех пор они отпраздновали годовщину своей свадьбы и приветствовали своего сына Арчи в этом мире!", - гласит подпись к фото. К снимку также прилагался кадр, сделанный во время первой совместной фотосессии пары с их сыном Арчи Гаррисоном Маунтбеттен-Виндзором.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@sussexroyal)

Как сообщалось ранее, пара объявила о своих намерениях жениться 27 ноября 2017 года. В Кенсингтонский дворец было приглашено несколько операторов и фотографов, которые сделали для принца и его будущей жены красивую фотосессию.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@sussexroyal)

СМИ: Елизавета II может отречься от престола в свое 95-летие

Свадьбу сыграли 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. Церемония венчания состоялась в часовне Святого Георгия. На первую годовщину после свадьбы герцогиня Меган решила изменить дизайн своего обручального кольца, добавив туда больше бриллиантов. Ее муж принц Гарри не возражал против этого, видимо очень хотел порадовать жену.

Отметим, в прессе уже давно ходят слухи о том, что вторую беременность герцогиня Меган на долго откладывать не собирается. Как только Арчи немного подрастет, герцогиня планирует родить ему брата или сестру. А вот больше двух детей пара не хочет, об этом в интервью как-то уже обмолвился принц Гарри.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Принц Гарри, Королевская семья, Елизавета II, Меган Маркл, Меган Маркл и принц Гарри, Герцоги Сассекские, Годовщина помолвки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019-2020: красивые идеи нейл-арта в белом цвете (Фото)
02 Пока не поздно: президент предложил срочные изменения в госбюджет-2019
03 Потепление и мокрый снег: какими будут последние дни осени
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 29 ноября
05 Итоги дня 27 ноября: Зеленский в Литве и еще одна победа над Газпромом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет
Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
&quot;Площадки для диалогов&quot;: Минкульт хочет окультурить жизнь в селах
Минкульт хочет окультурить жизнь в селах
Ученые разработали интересный метод выявления болезни Паркинсона (Фото)
Ученые разработали интересный метод выявления болезни Паркинсона (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь