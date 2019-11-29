Гимнастка Анна Ризатдинова снялась для нового выпуска известного глянца (Фото)

Анна Ризатдинова стала героиней декабрьского выпуска Harper's Bazaar Ukraine. Анна передала чувственность и нежность своим образом.
Красавица не первый раз позирует под объективами камер. В основном она была в образе олимпийской чемпионки с несокрушимой волей и жаждой победы. На этот раз Анна Ризатдинова проявила свою женственность. Автором фотосъемки стала киевская фэшн-фотограф Анна Иконникова.
Гимнастка позировала в нижнем белье от итальянского бренда Intimissimi. На ней был черный спортивный бюстгальтер и короткие лосины, которые подчеркивали ее идеальную фигуру. Волосы звезды были заложены назад. Легкий макияж подчеркнул волшебные черты лица Анны.
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Shooting for Harper`s Bazaar Ukraine @harpersbazaarukraine & @intimissimiofficial photo&post - Ania Ikonnikova @aniaikonnikova1 mua&hair - Yevgeniya Kozlova @yevgeniyakozlova style - Aleksandr Kutovoy @kutovoyaleksandr art-direction - Antonina Latayko @antoninalatayko
Конечно, фотосессия не обошлась без грациозных движений и легендарной растяжки олимпийской чемпионки.
На других кадрах Анна Ризатдинова появилась в полупрозрачной рубашке, обтягивающем шерстяном костюме коричневого цвета и шелковой ночной рубашке.