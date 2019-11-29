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Гимнастка Анна Ризатдинова снялась для нового выпуска известного глянца (Фото)

Гимнастка Анна Ризатдинова снялась для нового выпуска известного глянца (Фото)
09:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская художественная гимнастка и участница проекта "Танцы со звездами" продемонстрировала соблазнительное тело в новой фотосессии.

Анна Ризатдинова стала героиней декабрьского выпуска Harper's Bazaar Ukraine. Анна передала чувственность и нежность своим образом.

Красавица не первый раз позирует под объективами камер. В основном она была в образе олимпийской чемпионки с несокрушимой волей и жаждой победы. На этот раз Анна Ризатдинова проявила свою женственность. Автором фотосъемки стала киевская фэшн-фотограф Анна Иконникова.

Гимнастка позировала в нижнем белье от итальянского бренда Intimissimi. На ней был черный спортивный бюстгальтер и короткие лосины, которые подчеркивали ее идеальную фигуру. Волосы звезды были заложены назад. Легкий макияж подчеркнул волшебные черты лица Анны.

Конечно, фотосессия не обошлась без грациозных движений и легендарной растяжки олимпийской чемпионки.

 
 
 
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shooting for @harpersbazaarukraine with beautiful @anna_rizatdinova photo&post @aniaikonnikova1 mua&hair @yevgeniyakozlova style @kutovoyaleksandr art-direction @antoninalatayko

Публикация от Ania Ikonnikova (@aniaikonnikova1)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

shooting for @harpersbazaarukraine with beautiful @anna_rizatdinova photo&post @aniaikonnikova1 mua&hair @yevgeniyakozlova style @kutovoyaleksandr art-direction @antoninalatayko

Публикация от Ania Ikonnikova (@aniaikonnikova1)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

shooting for @harpersbazaarukraine with beautiful @anna_rizatdinova photo&post @aniaikonnikova1 mua&hair @yevgeniyakozlova style @kutovoyaleksandr art-direction @antoninalatayko

Публикация от Ania Ikonnikova (@aniaikonnikova1)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

shooting for @harpersbazaarukraine with beautiful @anna_rizatdinova photo&post @aniaikonnikova1 mua&hair @yevgeniyakozlova style @kutovoyaleksandr art-direction @antoninalatayko

Публикация от Ania Ikonnikova (@aniaikonnikova1)

Анна Ризатдинова поделилась секретами красоты и привлекательности

На других кадрах Анна Ризатдинова появилась в полупрозрачной рубашке, обтягивающем шерстяном костюме коричневого цвета и шелковой ночной рубашке.

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Все по теме:

Фотосессия, Анна Ризатдинова, Гимнастка, Глянец, Harper's Bazaar Ukraine.
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