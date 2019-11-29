"Лед и пламень": Екатерина Кухар с мужем снялись для украинского глянца (Фото)

Новости шоу бизнеса:Екатерина Кухар снялась в чувственной фотосессии со своим супругом для украинского Elle.

Прима-балерина и судья развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019" Екатерина Кухар со своим мужем Александром Стояновым снялась в нежной фотосессии для декабрьского выпуска украинского глянцевого журнала Elle.

Об этом Кухар сообщила на своей странице в инстаграме и опубликовала одно из первых фото. В интервью Elle Екатерина и Александр рассказали о семье, любви, балете и их ценностях.

На черно-белых снимках супруги демонстрируют страсть, которая пылает между ними. В подписи балерина рассказала, насколько важен для нее Стоянов. Она подчеркнула, что им всегда комфортно быть вместе, ведь они – "лед и пламень, инь и янь, неразлучники".

Друг, партнер, союзник, любовник. Ему важно, чтобы я вкусно поела и это должны быть только свежие продукты. Если мои ноги устали и болят после пуантов, он всегда сделает массаж и почувствует каждый мускул, как опытный и высококлассный массажист. На гастролях он даже готов стать для меня костюмером и закрепить мне на голове диадему, чтобы не подпускать ко мне посторонних людей, – признается Екатерина Кухар.

По словам звезды, ее возлюбленный – это человек, который дарит ей крылья и готов ради нее быть кем угодно.