"Лед и пламень": Екатерина Кухар с мужем снялись для украинского глянца (Фото)

Прима-балерина и судья развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019" Екатерина Кухар со своим мужем Александром Стояновым снялась в нежной фотосессии для декабрьского выпуска украинского глянцевого журнала Elle.
Об этом Кухар сообщила на своей странице в инстаграме и опубликовала одно из первых фото. В интервью Elle Екатерина и Александр рассказали о семье, любви, балете и их ценностях.
На черно-белых снимках супруги демонстрируют страсть, которая пылает между ними. В подписи балерина рассказала, насколько важен для нее Стоянов. Она подчеркнула, что им всегда комфортно быть вместе, ведь они – "лед и пламень, инь и янь, неразлучники".
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Лёд и пламя... Инь и янь... Неразлучники... Нам всегда было комфортно вместе... Друг, партнёр, союзник любовник... Ему важно, чтобы я вкусно поела и это должны быть только самые свежеприготовленные продукты... Если мои ноги устали и болят после пуантов, он всегда сделает массаж и прочувствует каждую мышцу, как опытный и высококлассный массажист. На гастролях он даже готов стать для меня костюмером и закрепить мне на голове диадему, лишь бы не подпускать ко мне посторонних людей. Мужчина, который ради своей любимой женщины готов быть кем угодно.))) Мужчина, который дарит женщине КРЫЛЬЯ! ⠀ Декабрьский @elle_ukraine уже в продаже! На его страницах наше интервью со @stoianov_aleksandr , в котором мы говорили о семье, любви, балете и наших ценностях... ⠀ Снимайте наше интервью в сториз, отмечайте нас, а я сделаю репост лучших публикаций ⠀ #magazine #elleukraine #photoshoot #pieceofme
Друг, партнер, союзник, любовник. Ему важно, чтобы я вкусно поела и это должны быть только свежие продукты. Если мои ноги устали и болят после пуантов, он всегда сделает массаж и почувствует каждый мускул, как опытный и высококлассный массажист. На гастролях он даже готов стать для меня костюмером и закрепить мне на голове диадему, чтобы не подпускать ко мне посторонних людей, – признается Екатерина Кухар.
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По словам звезды, ее возлюбленный – это человек, который дарит ей крылья и готов ради нее быть кем угодно.