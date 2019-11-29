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День благодарения не без индейки: Уилл Смит опубликовал курьезное видео

День благодарения не без индейки: Уилл Смит опубликовал курьезное видео
17:02 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:В США вчера отмечали День благодарения, и никто не прочувствовал это лучше, чем Уилл Смит.

Актер столкнулся с необычной ситуацией: пока он направлялся в продуктовый магазин за пирогами, индейка решила загородить ему дорогу. 

Смит поделился видео в своем Instagram. На нем видно, как на автостраде прямо перед машиной Уилла гуляет настоящая индейка.

"А почему индейка переходит дорогу? Нет, правда, зачем она это сделала? Я пытаюсь раздобыть для семьи несколько пирогов", — написал он. На самом видео Смит сказал, что с праздником он точно не ошибся: это определенно День благодарения, когда индейка есть даже на дороге.

 
 
 
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Публикация от (@willsmith)

Поклонников позабавило видео Смита. Многие из них оставляли шуточные комментарии и предполагали, почему индейка встретилась на пути актера. "Она просто не знала, что ты тут разъезжаешь", "Эта индейка выбрала лучший день для того, чтобы совершить самоубийство", "Она явно пытается избежать своей смерти и не быть съеденной людьми", — писали подписчики.

 
 
 
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Публикация от  (@willsmith)

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Однако нашлись те, кто заподозрил неладное и решил, что видео актера отредактировано, и никакую индейку на самом деле он не встречал. "Кто редактирует твои видео? Он очень хорош", — спросил один из подписчиков. Фанаты объяснили эту теорию: когда Уилл переключается на фронтальную камеру, за окном его машины явно не автострада. Но преданные поклонники актера все же продолжили верить, что это видео не смонтировано.

"Заставлю Джейдена повторить это вместе со мной!"

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Уилл Смит, Актер, Знаменитость, Архивные фото, Голливудский актер.
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