Звезда "Сумерек" объявил о том, что станет отцом (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американский актер, сыгравший вампира Эмметта Каллена, ждет рождения ребенка. О беременности жены пара сообщила в День благодарения.

День благодарения в США отличился многими приятными сюрпризами. Этот праздник выбрали счастливые супруги для того, чтобы объявить о рождении будущего малыша. Этот ребенок станет первым для семьи Латс.

На фото, которое пара опубликовала в инстаграме, они одеты в джинсовые куртки и держат еще одну в руках. Такой подарок влюбленные подготовили для будущего ребенка.

"Очень благодарен за этот год... и тем более за 2020! Я горжусь своей женой и тем, что наша семья выросла до трех. Скорее бы увидеть тебя, детка", – поделился радостью отец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kellan Lutz (@kellanlutz) 28 Ноя 2019 в 4:31 PST 04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от(@kellanlutz) 7 Ноя 2019 в 6:50 PST

В начале октября Келлан и Британи отпраздновали вторую годовщину своей свадьбы. Актер и модель Келлан трогательно поздравил любимую Британи, ведущую христианского телеканала Juce T, на страницах социальных сетей.

"Единственная женщина в мире, которую я вижу. Ничто не сравнится с твоей красотой как снаружи, так и внутри. Для меня честь сделать прекрасное еще прекраснее! Британи, спасибо тебе за то, что ты сделала меня самым счастливым человеком в мире, когда сказала "да", – выразил свои чувства актер.