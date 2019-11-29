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Пятница, 29.11.2019
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Звезда "Сумерек" объявил о том, что станет отцом (Фото)

Звезда "Сумерек" объявил о том, что станет отцом (Фото)
18:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Американский актер, сыгравший вампира Эмметта Каллена, ждет рождения ребенка. О беременности жены пара сообщила в День благодарения.

День благодарения в США отличился многими приятными сюрпризами. Этот праздник выбрали счастливые супруги для того, чтобы объявить о рождении будущего малыша. Этот ребенок станет первым для семьи Латс.

На фото, которое пара опубликовала в инстаграме, они одеты в джинсовые куртки и держат еще одну в руках. Такой подарок влюбленные подготовили для будущего ребенка.

"Очень благодарен за этот год... и тем более за 2020! Я горжусь своей женой и тем, что наша семья выросла до трех. Скорее бы увидеть тебя, детка", – поделился радостью отец. 

 
 
 
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Публикация от Kellan Lutz (@kellanlutz) 04 PDT

 
 
 
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Публикация от(@kellanlutz)

40-летняя модель Петра Немцова родила первенца (Фото)

В начале октября Келлан и Британи отпраздновали вторую годовщину своей свадьбы. Актер и модель Келлан трогательно поздравил любимую Британи, ведущую христианского телеканала Juce T, на страницах социальных сетей.

"Единственная женщина в мире, которую я вижу. Ничто не сравнится с твоей красотой как снаружи, так и внутри. Для меня честь сделать прекрасное еще прекраснее! Британи, спасибо тебе за то, что ты сделала меня самым счастливым человеком в мире, когда сказала "да", – выразил свои чувства актер.

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Беременность, Знаменитости, Сумерки, Звезды, Актер, Келлан Латс, Звезда "Сумерек".
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