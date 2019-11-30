Хайди Клум поразила шикарной фигурой на отдыхе (Фото)

Звезда ошеломила снимками со своим мужем Томом Каулитцом с отдыха в День благодарения.
Хайди опубликовала горячие снимки на своей странице в инстаграме. На фото она позирует со своим возлюбленным, который ее крепко держит, в воде.
Для отдыха с семьей супермодель надела бикини с ярким принтом, которое соблазнительно подчеркнуло фигуру Хайди.
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"Пока это ты и я", – лаконично подписала фото Клум, дополнив его "эмоджи" в виде сердца.
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На втором фото, которое разместила в социальных сетях модель, под водой изображены счастливые супруги и брат-близнец Тома Билл Каулитц.