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Хайди Клум поразила шикарной фигурой на отдыхе (Фото)

Хайди Клум поразила шикарной фигурой на отдыхе (Фото)
09:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Супермодель Хайди Клум, которой в июне исполнилось 46 лет, демонстрирует, что женщина может выглядеть соблазнительно в любом возрасте.

Звезда ошеломила снимками со своим мужем Томом Каулитцом с отдыха в День благодарения.

Хайди опубликовала горячие снимки на своей странице в инстаграме. На фото она позирует со своим возлюбленным, который ее крепко держит, в воде.

Для отдыха с семьей супермодель надела бикини с ярким принтом, которое соблазнительно подчеркнуло фигуру Хайди.

 
 
 
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......... as long as its you and I

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

"Пока это ты и я", – лаконично подписала фото Клум, дополнив его "эмоджи" в виде сердца.

 
 
 
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See no evil, hear no evil, speak no evil

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Не прошло и года: Хайди Клум согласилась взять фамилию мужа (Фото)

На втором фото, которое разместила в социальных сетях модель, под водой изображены счастливые супруги и брат-близнец Тома Билл Каулитц.

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Фигура, Модель, Хайди Клум, супермодель.
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