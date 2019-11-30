Хайди Клум поразила шикарной фигурой на отдыхе (Фото)

Новости шоу бизнеса:Супермодель Хайди Клум, которой в июне исполнилось 46 лет, демонстрирует, что женщина может выглядеть соблазнительно в любом возрасте.

Звезда ошеломила снимками со своим мужем Томом Каулитцом с отдыха в День благодарения.

Хайди опубликовала горячие снимки на своей странице в инстаграме. На фото она позирует со своим возлюбленным, который ее крепко держит, в воде.

Для отдыха с семьей супермодель надела бикини с ярким принтом, которое соблазнительно подчеркнуло фигуру Хайди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ......... as long as its you and I Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 28 Ноя 2019 в 6:37 PST

"Пока это ты и я", – лаконично подписала фото Клум, дополнив его "эмоджи" в виде сердца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram See no evil, hear no evil, speak no evil Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 28 Ноя 2019 в 7:05 PST

На втором фото, которое разместила в социальных сетях модель, под водой изображены счастливые супруги и брат-близнец Тома Билл Каулитц.