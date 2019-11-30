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Была на практике: Кейт Миддлтон поработала в родильном отделении

Была на практике: Кейт Миддлтон поработала в родильном отделении
11:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Герцогиня Кембриджская провела два дня на стажировке в лондонском родильном отделении.

Жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая часто помогает благотворительным организациям в сфере здравоохранения, работала инкогнито два дня в родильном отделении Кингстонского госпиталя на юго-западе Лондона.

Об этом пишет издание Mirror. Отмечается, что 27 ноября на сайте королевской семьи появилось объявление о том, что "герцогиня Кембриджская завершила двухдневную практику в родильном отделении Кингстонской больницы в Лондоне". 

Что интересно, о работе Кейт Миддлтон в родильном центре не было известно никаких подробностей, ведь это не афишировалось. Кингстонская больница известна тем, что предлагает женщинам помощь в домашних родах. В течение двух дней Кэтрин наблюдала за робой врачей и общалась с ними о детском здоровье и послеродовых травмах.

Герцогиня Кембриджская устроила официальную встречу в Кенсингтонском дворце (Фото)

Что интересно, Кейт Миддлтон подозревают в беременности четвертым ребенком. Как пишут иностранные СМИ, дочь герцогов Кембриджских принцесса Шарлотта подогрела слухи об этом в новой школе. Девочка сказала, что совсем скоро во второй раз станет старшей сестрой, ведь ее мама ожидает появление еще одной дочери.

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Кейт Миддлтон, Королевская семья, Герцогиня Кембриджская.
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