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Герцогиня Кембриджская устроила официальную встречу в Кенсингтонском дворце (Фото)

Герцогиня Кембриджская устроила официальную встречу в Кенсингтонском дворце (Фото)
10:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Потомки Елизаветы II активно продолжают ее дело, занимаясь благотворительными проектами и участвуя в запланированных событиях.

Герцоги Кембриджские не только осуществляют публичные выходы, но и охотно организуют встречи в Кенсингтонском дворце. 21 ноября Кейт Миддлтон устроила прием для финалистов премии Tusk Conservation Awards, фото которого уже появились в сети. В то же время их официальное награждение она посетить не смогла.

Так, 21 ноября принц Уильям и Кейт Миддлтон пригласили в резиденцию королевы номинантов и финалистов премии Tusk Conservation Awards. С британцами герцоги обсудили социальные и благотворительные темы, о чем охотно поделились с поклонниками в сети.

"Сегодня мы с Кейт провели некоторое время с номинантами и финалистами Tusk Awards. Их храбрость, целеустремленность и преданность делу сохранения природы Африки вызывают глубокое уважение", – отметил принц Уильям. 

К гостям внук Елизаветы II вышел в классическом костюме, соблюдая протокол. А вот его очаровательная жена выбрала стильное зеленое платье от Beulah London.

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Кейт Миддлтон, как всегда, сделала акцент на стройной талии, добавив к образу тоненький пояс. К наряду она подобрала туфли-лодочки оливкового цвета, которые прекрасно завершили ее образ.

После такого эффектного появления общественность ожидала следующий выход герцогини Кембриджской. Однако за несколько часов до торжественного награждения победителей Tusk Conservation Awards стало известно, что Кейт Миддлтон отменила участие в мероприятии из-за детей. Журналисты поинтересовались у представителей королевской семьи, что же произошло с принцессой Шарлоттой, принцами Джорджем и Луи. Однако пресс-секретари только подчеркнули, что отсутствие герцогини не было связано со здоровьем ее наследников.

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Герцогиня Кембриджская устроила официальную встречу в Кенсингтонском дворце (Фото)
Герцогиня Кембриджская устроила официальную встречу в Кенсингтонском дворце (Фото)
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