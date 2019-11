Герцогиня Кембриджская устроила официальную встречу в Кенсингтонском дворце (Фото)

Герцоги Кембриджские не только осуществляют публичные выходы, но и охотно организуют встречи в Кенсингтонском дворце. 21 ноября Кейт Миддлтон устроила прием для финалистов премии Tusk Conservation Awards, фото которого уже появились в сети. В то же время их официальное награждение она посетить не смогла.

Так, 21 ноября принц Уильям и Кейт Миддлтон пригласили в резиденцию королевы номинантов и финалистов премии Tusk Conservation Awards. С британцами герцоги обсудили социальные и благотворительные темы, о чем охотно поделились с поклонниками в сети.

"Сегодня мы с Кейт провели некоторое время с номинантами и финалистами Tusk Awards. Их храбрость, целеустремленность и преданность делу сохранения природы Африки вызывают глубокое уважение", – отметил принц Уильям.

"Earlier today, Catherine and I spent some time with the #TuskAwards nominees and finalists. Their bravery, single-minded determination, and commitment to African conservation is deeply deeply humbling." — The Duke of Cambridge@Tusk_org #ForAllTheyDo pic.twitter.com/KcPrlMi17P

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 21 ноября 2019 г.