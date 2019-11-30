"Меня всегда дразнили": звезда "Дылды" поделился историей о своем детстве

Новости шоу бизнеса:Люк Эйснер рассказал о том, как прошли его школьные годы и почему картина так много для него значит.

"Дылда" стала одним из самых любимых подростковых фильмов года. Фильм был выпущен на Netflix в сентябре 2019 года. Он мгновенно полюбился подросткам, ведь создатели «Дылды» затронули актуальную тему: они показали историю высокой девушки Джоди, которая терпела насмешки, но потом все же обрела уверенность в себе. Люк отмечает, что сюжет фильма оказывает исключительно положительное влияние на подростков.

В подростковом возрасте надо мной издевались, поэтому важно смотреть фильмы о борьбе с этим. Это один из тех фильмов, которые я бы хотел увидеть в 14 или 15 лет, — признался актер.

По словам Эйснера, у них с Джоди действительно много общего. По сюжету она понимает, что вещи, за которые ее высмеивают, делают ее особенной.

Я думаю, у меня был такой момент в средней школе. Меня всегда дразнили за то, что я худой, высокий и длинноволосый, — вспоминает он.

Но жизнь Люка сильно изменилась после переезда в Лос-Анджелес. Тогда его внешность помогла ему стать манекенщиком.

Это не единственный пример сходства между актером и главной героиней. По сюжету Джоди постоянно убегала от своих проблем, а в самом конце встретилась с ними лицом к лицу. Люк рассказал, что в его жизни была точно такая же эволюция. В этом фильме каждый может найти себя, поэтому не удивительно, что он так быстро завоевал сердца зрителей.