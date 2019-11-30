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Рози Хантингтон-Уайтли снялась в рекламе для известного бренда (Фото)

Рози Хантингтон-Уайтли снялась в рекламе для известного бренда (Фото)
13:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли представила новую коллекцию Jimmy Choo 2020.

Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли стала главной героиней рекламного кампейна Jimmy Choo – In My Choos, в котором она снялась в обуви из круизной коллекции бренда весна-лето 2020 года.

Новые снимки с праздничного рекламного кампейна появились на официальной странице Jimmy Choo в инстаграме.

Ранее Рози Хантингтон-Уайтли, которая известна своими street style образами, признавалась, что сперва она выбирает обувь для "аутфита", а уже потом дополняет ее нарядом.

"Например, если мне хочется вырядиться, я предпочту взять какую-то забавную обувь и дополню еее простым, элегантным, сексуальным черным платьем", – отметила модель. 

 
 
 
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Introducing the latest instalment of our #INMYCHOOS series featuring fashion icon, model and entrepreneur @rosiehw

Публикация от Jimmy Choo (@jimmychoo)

Крутые фотки: Рози Хантингтон-Уайтли снялась в сексуальной фотосессии

Так, в новом кампейне Jimmy Choo Рози позировала в мюлях из лаковой кожи, босоножках с жемчугом на каблуке, туфлях и ботильонах.

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Реклама, Модель, Фотосессия, Jimmy Choo, Рози Хантингтон-Уайтли.
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