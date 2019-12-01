Тина Кароль поразила соблазнительным образом (Фото)

Новости шоу бизнеса:На этот раз певица покорила украинцев платьем от Versace.

Популярная украинская певица Тина Кароль уже давно завоевала неофициальный статус секс-символа и главной модницы страны. Все потому, что во время каждого публичного выхода артистка демонстрирует наряд от легендарных брендов.

Новинка гардероба Тина Кароль показала во время церемонии M1 Music Awards, которая прошла в Киеве 30 ноября. Артистка была музыкальным продюсером юбилейной премии, поэтому активно появлялась во время прямого эфира шоу и исполнила две песни из своего репертуара. Кроме этого, Тина Кароль победила в номинации "Золотой граммофон".

Для получения престижной статуэтки поп-дива надела трендовое корсетное платье от Versace. Пудровый наряд подчеркнул стройную талию Тины Кароль и выглядел очень эффектно. Артистка дополнила образ босоножками на каблуках, волнистыми волосами и макияжем с акцентом на красные губы. Тина Кароль выглядела роскошно, что отметили участники церемонии и поклонники звезды в сети.

К слову, Тина Кароль – известная любительница брендовых вещей. Любимая марка артистки – Louis Vuitton, однако поп-дива охотно примеряет наряды и от знаменитых дизайнеров David Koma и Alexander McQueen. Одежда от ведущих брендов Тина Кароль демонстрирует не хуже, чем их знаменитая поклонница Сиара и "ангелы" Victoria's Secret.

Во время шоу M1 Music Awards певица показала разные наряды. Однако кто является автором двух других вечерних платьев Тины Кароль – пока неизвестно. Зрители могли увидеть изысканные образы во время исполнения песен поп-артистки.