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Воскресенье, 01.12.2019
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Тина Кароль поразила соблазнительным образом (Фото)
Тина Кароль поразила соблазнительным образом (Фото)

Тина Кароль поразила соблазнительным образом (Фото)

Тина Кароль поразила соблазнительным образом (Фото)
14:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На этот раз певица покорила украинцев платьем от Versace.

Популярная украинская певица Тина Кароль уже давно завоевала неофициальный статус секс-символа и главной модницы страны. Все потому, что во время каждого публичного выхода артистка демонстрирует наряд от легендарных брендов. 

Новинка гардероба Тина Кароль показала во время церемонии M1 Music Awards, которая прошла в Киеве 30 ноября. Артистка была музыкальным продюсером юбилейной премии, поэтому активно появлялась во время прямого эфира шоу и исполнила две песни из своего репертуара. Кроме этого, Тина Кароль победила в номинации "Золотой граммофон".

Для получения престижной статуэтки поп-дива надела трендовое корсетное платье от Versace. Пудровый наряд подчеркнул стройную талию Тины Кароль и выглядел очень эффектно. Артистка дополнила образ босоножками на каблуках, волнистыми волосами и макияжем с акцентом на красные губы. Тина Кароль выглядела роскошно, что отметили участники церемонии и поклонники звезды в сети. 

 
 
 
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Наша победительница #ТинаКароль #TinaKarol #m1musicawards2019

Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)  

 
 
 
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Тиночка и @monatik_official @orest.com.ua #ТинаКароль #TinaKarol #монатик

Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

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К слову, Тина Кароль – известная любительница брендовых вещей. Любимая марка артистки – Louis Vuitton, однако поп-дива охотно примеряет наряды и от знаменитых дизайнеров David Koma и Alexander McQueen. Одежда от ведущих брендов Тина Кароль демонстрирует не хуже, чем их знаменитая поклонница Сиара и "ангелы" Victoria's Secret.

Во время шоу M1 Music Awards певица показала разные наряды. Однако кто является автором двух других вечерних платьев Тины Кароль – пока неизвестно. Зрители могли увидеть изысканные образы во время исполнения песен поп-артистки.

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Тина Кароль, Знаменитости, Стиль, Образ, Певица, Наряд, Артистка.
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