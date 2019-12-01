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Идеальная!: Кейт Миддлтон восхитила стильным рождественским образом (Фото)

Идеальная!: Кейт Миддлтон восхитила стильным рождественским образом (Фото)
12:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в праздничном шоу, где знаменитая британка показала идеальный рождественский наряд.

Герцогиня Кембриджская любит следить за модными трендами и каждый раз демонстрирует элегантный и в то же время стильный образ. 

Представители королевской семьи обычно избегают общения с журналистами и не соглашаются на участие в телевизионных шоу. Однако герцоги Кембриджские нарушили это привычное правило, представ в популярном британском проекте Мэри Берри. Интересно, что именно принц Уильям и Кейт Миддлтон были инициаторами этого сотрудничества и сами обратились к писательнице и ведущей относительно съемки праздничного выпуска шоу.

По словам представителей Кенсингтонского дворца, это не был пиар-ход. Благодаря телепроекту принц Уильям и Кейт Миддлтон решили поблагодарить волонтеров, которые тратят все свое время для благотворительных организаций, в частности, инициатив герцогов. Кроме этого, супруги публично поддержали британцев, которые не смогут отпраздновать Рождество с близкими. 

Для особого телешоу Кейт Миддлтон выбрала красное платье от Alessandra Rich с завязками на шее. Наряд украшал белый орнамент, который и напоминал рождественский стиль. Волнистые волосы герцогини Кембриджской и легкий макияж с акцентом на глаза завершили ее праздничный look. 

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В рамках телевизионного шоу Кейт Миддлтон приняла участие в приготовлении рулета. В студию пригласили гостей, которые отведали лакомство от герцогини Кембриджской. Интересно, что на шоу пригласили не знаменитостей, а британских волонтеров и представителей благотворительных организаций. Специальный выпуск шоу Мэри Берри выйдет 16 декабря под названием A Berry Royal Christmas.

"Я с удовольствием сфотографировала эту особую рождественскую вечеринку, которую устраивали герцог и герцогиня Кембриджские для персонала и волонтеров благотворительных организаций и организаций, которые будут работать в период Рождества. Это было великолепное мероприятие со вкусной едой", – поделилась впечатлениями ведущая Мэри Берри.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Знаменитости, Стиль, Образ, Королевская семья, Рождество, Наряд.
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