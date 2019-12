Идеальная!: Кейт Миддлтон восхитила стильным рождественским образом (Фото)

Герцогиня Кембриджская любит следить за модными трендами и каждый раз демонстрирует элегантный и в то же время стильный образ.

Представители королевской семьи обычно избегают общения с журналистами и не соглашаются на участие в телевизионных шоу. Однако герцоги Кембриджские нарушили это привычное правило, представ в популярном британском проекте Мэри Берри. Интересно, что именно принц Уильям и Кейт Миддлтон были инициаторами этого сотрудничества и сами обратились к писательнице и ведущей относительно съемки праздничного выпуска шоу.

По словам представителей Кенсингтонского дворца, это не был пиар-ход. Благодаря телепроекту принц Уильям и Кейт Миддлтон решили поблагодарить волонтеров, которые тратят все свое время для благотворительных организаций, в частности, инициатив герцогов. Кроме этого, супруги публично поддержали британцев, которые не смогут отпраздновать Рождество с близкими.

We invite you to join The Duke and Duchess of Cambridge and Mary Berry as they serve a festive feast to thank those who are spending their Christmas helping others. @mattporteous#ABerryRoyalChristmas | Monday 16th December | 8:30pm | @BBCOne pic.twitter.com/KfvQLIKDzS

