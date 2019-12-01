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Поп-певица Ирина Билык рассказала об отношениях с Дмитрием Коляденко

Поп-певица Ирина Билык рассказала об отношениях с Дмитрием Коляденко
15:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звезды уверяют, что просто дружат, поп-певица призналась, что недавно до полуночи засиделась в доме Коляденко.

Бывшая пара Дмитрий Коляденко и Ирина Билык привлекают все большее внимание к своим отношениям и провоцируют сплетни в сети.

Как Ирина Билык рассказала в программе "Светская жизнь", на днях в Украину возвращается ее муж, фотограф Аслан Ахмадов. Поэтому она ожидает приезд любимого и не дает поводов для ревности. Однако уже несколько раз Ирину Билык видели в компании ее бывшего бойфренда Дмитрия Коляденко, а, по словам самой звезды, она может допоздна гостить в его квартире.

Муж приедет через 3 дня. Я думаю, что повода я ему не давала, мы с Димой просто дружим и видимся. Вот вчера я была в гостях у Димы, и только в двенадцать ночи вышла от него – там была компания, с которой мы хорошо проводили время. Мы просто живем и радуемся жизни! – рассказала Ирина Билык.

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Кроме этого, артистка призналась, что со своим мужем планирует снять видео для сольного концерта. Ирина Билык добавила, что готовится к большому юбилейному туру, который пройдет после ее 50-летия. А вот насчет возраста, певица не переживает, ведь видит, насколько успешны и привлекательны ее зарубежные коллеги.

"Я смотрю на своих мировых коллег, которым уже за 60-70 лет, поэтому у меня все только начинается! Тем более, Коляденко хочет тоже ставить программу ... Будет ждать, сколько денег я ему заплачу", – добавила Ирина Билык .

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Все по теме:

Отношения, Певица, Знаменитость, Артистка, Ирина Билык, Дмитрий Коляденко.
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