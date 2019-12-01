Дэвид Бэкхем опубликовал милое праздничное фото с дочерью (Фото)

Новости шоу бизнеса:Британский футболист Дэвид Бекхэм умилил социальные сети трогательными фотографиями со своей 8-летней дочерью Харпер, с которой они посетили каток.

Знаменитые британские супруги Бекхэмы известны в мире своей преданностью семье и детям. Несмотря на бешеный график у Дэвида и Виктории, звездные родители всегда находят свободное время на отдых с сыновьями или дочерью Харпер.

Так, Дэвид опубликовал на своей странице совместные фото с девочкой, где они позируют на катке на фоне рождественской елки. Что интересно, лондонский каток открыт на территории знаменитого Музея естествознания.

"Это начало того, чтобы ощущать дух Рождества", – добавил в подписи футболист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 30 Ноя 2019 в 4:08 PST

А впрочем, некоторые пользователи сети раскритиковали фото Бекхэма с дочерью из-за кадра, на котором они целуются в губы. Между тем, по мнению других поклонников, эта фотография нежная и трогательная.