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Без обмороков обошлось: Влад Яма рассказал, как поддерживал жену во время родов

Без обмороков обошлось: Влад Яма рассказал, как поддерживал жену во время родов
18:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Украинский хореограф Влад Яма охотно рассказывает поклонникам о своей карьере и шоу "Танцы со звездами 2019".

Однако частная жизнь часто остается в секрете. На днях Влад Яма сделал исключение и рассказал журналистам о рождении единственного сына. Хореограф стал приглашенной звездой на телешоу "Кто сверху?" Именно во время съемки Влад Яма рассказал участникам развлекательного проекта, как поддерживал жену во время родов. Однако в кульминационный момент покинул палату.

Что известно о браке Влада Ямы?

С Лилианой Влад Яма познакомился во время отдыха в клубе. В первый день, когда хореограф увидел украинскую красавицу, не решился подойти к ней. Однако уже через несколько недель Влад Яма праздновал 30-летие, где вновь увидел Лилиану, поэтому решил, что это судьба. Влюбленные решили пожениться в 2015 году. С тех пор пара демонстрирует теплую семейную идиллию, а дома воспитывает общего сына Леона.

По словам танцовщика, решение о присутствии на родах он принял совместно с женой Лилианой. Влад Яма добавил, что мог упасть в обморок, потому поддерживал любимую на начальных этапах рождения сына.

 
 
 
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Публикация от  (@vladyama_official)

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"Мы сразу согласились, что это будет плохо, я выключусь. Поэтому был до последнего, и только через 15 минут вышел. Все слышал, но не видел", – поделился Влад Яма.

На такие воспоминания хореографа вдохновил вопрос во время шоу. Женская команда поинтересовалась, сколько процентов рожениц считают, что мужчины должны быть с ними при рождении ребенка. Поэтому Влад Яма рассказал свою историю о появлении первенца

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Знаменитости, Звезды, Жена, Хореограф, Рождение ребенка, Влад Яма, Украинский хореограф.
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