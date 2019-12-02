Модель Лили-Роуз Депп откровенно рассказала о звездных родителях

Новости шоу бизнеса:Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради призналась, что ее известные отец и мать "не были суровыми", поэтому в детстве не было ни одной причины для скандалов и противостояний.

Амбассадор Chanel и модель Лили-Роуз Депп похвалила своих известных родителей – Джонни Деппа и Ванессу Паради – за снисходительное воспитание, когда в новом интервью она обсуждала их актерские шаги.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Мои родители были не очень строгие. Они всегда доверяли мне быть независимой и принимать собственные решения. И не было причин для моего недовольства и протеста, – отметила модель.

Актриса Лили-Роуз, которая снялась в историческом фильме "Король", также заговорила о важности поддержки "частной" личной жизни. 20-летняя девушка призналась, что она обычно предпочитает "остаться дома", чем развлекаться на вечеринках в клубах.

46-летняя Ванесса и 56-летний Джонни, были в долговременных отношениях с 1998 по 2012 год, и они воспитывают дочь Лили-Роуз и 17-летнего сына Джека.