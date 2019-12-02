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Хейли Болдуин рассказала о своей беременности

Хейли Болдуин рассказала о своей беременности
14:27 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Недавно Джастин поздравил жену с 23-летием и намекнул, что планирует скоро стать отцом.

Недавно в Сети появились обсуждения беременности Хейли Болдуин, которая этой осенью вышла замуж за Джастина Бибера. Пользователи обратили внимание на свежие фотографии, на которых Хейли запечатлена во время прогулки по Майами с рукой на животе.

Оказалось, что о беременности говорить пока рано. Болдуин прокомментировала этот слух в своем Instagram:

Интернет — это смешно! Нет, я не беременна, я просто очень люблю поесть.

Но стоит отметить, что пополнение в семье Биберов не за горами. 

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С днем рождения, милая! С тобой я каждый день хочу становиться лучше! Мне очень нравится, как ты проживаешь свою жизнь. P.S. Ты заводишь меня во всех смыслах. В следующем сезоне — дети,— написал он в микроблоге.

Пару недель назад подруга Эвана Питерса, певица Холзи, также объяснила свою «беременность» перееданием. Она озадачила фанатов фотографиями, на которых Эван придерживает ее округлый живот. Певицу тоже записали в мамочки, но вскоре она объяснила, что просто «любит блинчики и не переносит глютен».

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Все по теме:

Дети, Беременность, Слухи, Знаменитости, Звезды, Хейли Болдуин.
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