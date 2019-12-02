Хейли Болдуин рассказала о своей беременности

Новости шоу бизнеса:Недавно Джастин поздравил жену с 23-летием и намекнул, что планирует скоро стать отцом.

Недавно в Сети появились обсуждения беременности Хейли Болдуин, которая этой осенью вышла замуж за Джастина Бибера. Пользователи обратили внимание на свежие фотографии, на которых Хейли запечатлена во время прогулки по Майами с рукой на животе.

Оказалось, что о беременности говорить пока рано. Болдуин прокомментировала этот слух в своем Instagram:

Интернет — это смешно! Нет, я не беременна, я просто очень люблю поесть.

Но стоит отметить, что пополнение в семье Биберов не за горами.

С днем рождения, милая! С тобой я каждый день хочу становиться лучше! Мне очень нравится, как ты проживаешь свою жизнь. P.S. Ты заводишь меня во всех смыслах. В следующем сезоне — дети,— написал он в микроблоге.

Пару недель назад подруга Эвана Питерса, певица Холзи, также объяснила свою «беременность» перееданием. Она озадачила фанатов фотографиями, на которых Эван придерживает ее округлый живот. Певицу тоже записали в мамочки, но вскоре она объяснила, что просто «любит блинчики и не переносит глютен».