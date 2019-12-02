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Понедельник, 02.12.2019
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Эффектный выход: Джей Ло поразила нарядом на презентации фильма "Мошенницы"

Эффектный выход: Джей Ло поразила нарядом на презентации фильма "Мошенницы"
19:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Успешная певица и актриса Дженнифер Лопес не перестает удивлять поклонников эффектными публичными выходами.

На этот раз знаменитость отказалась от элегантного платья, предпочтя строгий брючный костюм.

В эффектном образе Дженнифер Лопес появилась на дополнительном показе фильма "Мошенницы с Уолл-Стрит" (Hustlers). Хотя мировая премьера киноленты состоялась еще осенью 2019 года, ее продолжают презентовать публике. 1 декабря авторы фильма устроили встречу журналистов и сторонников с главными актрисами "Мошенниц", где появилась и знаменитая "Рамона" Дженнифер Лопес.

На киносеансе и пресс-конференции актриса продемонстрировала нетипичный образ. Дженнифер Лопес, которая любит подчеркивать свои роскошные формы приталенным нарядом, пришла на кинособытие в утепленном костюме-тройке серого цвета. Наряд звезда выбрала из коллекции Dolce & Gabbana и дополнила его белоснежной рубашкой и туфлями на каблуках.

 
 
 
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THANK YOU @stxentertainment and Will Ferrell for hosting the @hustlersmovie screening!!!! #hustlersmovie

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Известно, что за стиль Дженнифер Лопес отвечали стилисты Роб Зангарди и Мариэл Ганн. Именно они предложили звезде своеобразный фэшн-эксперимент. Наряд имел жилет в мужском стиле, который решаются надевать только несколько голливудских модниц. Однако Дженнифер Лопес охотно приняла предложение и не утратила женственности благодаря волнистых волосам и эффектному макияжу.

 
 
 
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Will Ferrell and @stxentertainment hosted a special screening of Hustlers in New York City. @constancewu @jlo @missjuliastiles @keke @lilireinhart @lorenescafaria @egt239 @jellybaum #AMPAS #HustlersMovie

Публикация от Hustlers (@hustlersmovie)

Певица Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный look (Фото)

Дженнифер Лопес была не единственной звездой фильма, которая посетила показ "Мошенниц с Уолл-стрит". Кроме нее, на кинособытии побывали Кеке Палмер, Лили Рейнгарта, Констанс Ву и Джулия Стайлз, а также режиссер Лорин Скафария. Все голливудские красавицы продемонстрировали различные образы, поразив участников мероприятия.

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Все по теме:

Стиль, Актриса, Образ, Певица, Наряд, Дженнифер Лопес, Мошенницы.
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