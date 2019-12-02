СМИ: помощница Меган Маркл, работающая 17 лет во дворце, уволилась

Новости шоу бизнеса:Герцогиня Сассекская попала в очередную скандальную ситуацию.

Помощница Меган Маркл Саманта Коэн, которую приняла на работу Ее Величество еще в 2002 году, уволилась.

Как сообщают журналисты The Sun, пока неизвестны официальные причины увольнения 51-летней Саманты Коэн. В СМИ подозревают, что на решение помощницы Меган Маркл повлиял скандал с участием герцогов Сассекских по использованию частных самолетов.

Саманта Коэн нашла другую престижную работу, которая не будет связана с Кенсингтонским дворцом. Перспективная австралийка стала представительницей благотворительной организации Cool Earth, которая занимается проблемами экологии. В частности, отныне Саманта Коэн будет бороться против выбросов углерода в атмосферу, которые происходят в результате частных авиарейсов. В то же время Меган Маркл будет вынуждена вновь искать себе помощницу.

Сейчас представители королевской семьи не комментируют увольнение Саманты Коэн. Известно, что до работы в резиденции Елизаветы II она работала на австралийское правительство. С 2011 по 2018 год Саманта была руководителем пресс-службы Ее Величества. Уволиться Коэн хотела значительно раньше, однако, по словам инсайдеров, ей помешало обещание, которое она дала монарху. Поэтому Саманта все же помогла Меган Маркл с адаптацией и возвращением к королевским обязанностям после рождения Арчи. По данным СМИ, именно Елизавета II назначила Саманту Коэн личным помощником герцогини Сассекской.