Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Тарифы на тепло снизят почти на половину: Зеленский заинтриговал "интересным решением"
Тарифы на тепло снизят почти на половину: Зеленский заинтриговал "интересным решением"
Стрельба в Киеве: депутату Соболеву дали охрану
Стрельба в Киеве: депутату Соболеву дали охрану
Промоутер Усика: Чисора дал согласие на бой с Александром
Промоутер Усика: Чисора дал согласие на бой с Александром
На волне успеха: "Холодное сердце 2" установил очередной рекорд
На волне успеха: "Холодное сердце 2" установил очередной рекорд

СМИ: помощница Меган Маркл, работающая 17 лет во дворце, уволилась

СМИ: помощница Меган Маркл, работающая 17 лет во дворце, уволилась
19:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Герцогиня Сассекская попала в очередную скандальную ситуацию.

Помощница Меган Маркл Саманта Коэн, которую приняла на работу Ее Величество еще в 2002 году, уволилась.

Как сообщают журналисты The Sun, пока неизвестны официальные причины увольнения 51-летней Саманты Коэн. В СМИ подозревают, что на решение помощницы Меган Маркл повлиял скандал с участием герцогов Сассекских по использованию частных самолетов.

Саманта Коэн нашла другую престижную работу, которая не будет связана с Кенсингтонским дворцом. Перспективная австралийка стала представительницей благотворительной организации Cool Earth, которая занимается проблемами экологии. В частности, отныне Саманта Коэн будет бороться против выбросов углерода в атмосферу, которые происходят в результате частных авиарейсов. В то же время Меган Маркл будет вынуждена вновь искать себе помощницу.

 Годовщина помолвки: Меган Маркл и принц Гарри вспомнили о своем самом счастливом дне (Фото)

Сейчас представители королевской семьи не комментируют увольнение Саманты Коэн. Известно, что до работы в резиденции Елизаветы II она работала на австралийское правительство. С 2011 по 2018 год Саманта была руководителем пресс-службы Ее Величества. Уволиться Коэн хотела значительно раньше, однако, по словам инсайдеров, ей помешало обещание, которое она дала монарху. Поэтому Саманта все же помогла Меган Маркл с адаптацией и возвращением к королевским обязанностям после рождения Арчи. По данным СМИ, именно Елизавета II назначила Саманту Коэн личным помощником герцогини Сассекской.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Королевская семья, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идет мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю
02 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
03 Министр энергетики рассказал о тарифах на газ для населения
04 В Украине пересчитали прожиточный минимум и пенсии
05 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 3 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Япония купит остров для ВВС США
Япония купит остров для ВВС США
Юнкер: ЕС следит за ситуацией со СМИ в Украине
Юнкер: ЕС следит за ситуацией со СМИ в Украине
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Большой шаг вперед: создана технология, которая сможет предвидеть многие проблемы заранее
Большой шаг вперед: создана технология, которая сможет предвидеть многие проблемы заранее
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь