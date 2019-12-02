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Больше, чем партнеры? Анна Ризатдинова пришла на светское событие с Александром Прохоровым

Больше, чем партнеры? Анна Ризатдинова пришла на светское событие с Александром Прохоровым
22:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова даже после завершения "Танцев со звездами 2019" продолжает общение с Александром Прохоровым.

С партнером по шоу она пришла на церемонию награждения M1 Music Awards.

Финалисты популярного проекта предстали на красной дорожке вместе и охотно приняли участие в фотосессии. Церемония прошла в столичном Дворце Спорта 30 ноября и стала одним из самых громких светских событий года. Поэтому совместный выход Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова не обошли вниманием журналисты.

Что касается образов участников "Танцев со звездами 2019", то знаменитости придерживались правил дресс-кода. Согласно фото, которые появились в сети, танцовщик красовался рядом со своей партнершей в классическом костюме с камизелькой и бабочкой. А вот Анна Ризатдинова очаровала выходом в наряде от дизайнера Андре Тана. Образ серебряной призерки "Танцев со звездами 2019" состоял из топа с органзой, обтягивающих брюк и обуви на каблуке. Ремень с золотистой пряжкой и клатч завершил look Анны Ризатдиновой.

 
 
 
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Зачастил я появляться в костюмах на публике . . #dancer #choreography #dancingwiththestars #show #АлександрПрохоров

Публикация от Aleksandr Prokhorov (@sasha_prohor)

Интересно, что и вне светского мероприятия Анна Ризатдинова и Александр Прохоров продолжают общение. В инстаграм-сторис спортсменка поделилась кадрами с совместной тренировки. По словам Анны, она продолжает изучать танцы и, возможно, примет участие в следующем сезоне популярного проекта.

Мы с Сашей уже решили готовиться к новому сезону. Усердно работаем над постановками, техникой и эмоциями. Лучше начать сейчас, пока все соперники еще отдыхают. К старту подойдем в хорошей форме и вас не подведем, – поделилась Анна Ризатдинова.

Гимнастка Анна Ризатдинова снялась для нового выпуска известного глянца (Фото)

Как известно, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров были фаворитами судей в шоу "Танцы со звездами 2019". Пара наиболее технически и тщательно исполняла каждое па, завораживая зрителей. Однако в финале шоу, который прошел 24 ноября, Анна и Александр получили меньшую поддержку от зрителей, а потому заняли второе место. Золотистый кубок завоевали Ксения Мишина и Евгений Кот.

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Анна Ризатдинова, Танцы со звездами, Гимнастка, Танцор, М1 Music Awards, Александр Прохоров.
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