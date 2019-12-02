ЛеБарби: Леся Никитюк поразила длинными ногами в экстремально коротком платье

Новости шоу бизнеса:Телеведущая Леся Никитюк, которую называют украинской Кьярой Ферраньи, продемонстрировала сексуальный образ.

На своей странице в инстаграм-сторис звезда сообщила, что готовится к съемкам в шоу "Суперинтуиция" на Новом канале.

Фото своего "аутфита" Леся показала на странице в инстаграме. Никитюк позирует в коротком обтягивающем платье с открытыми плечами цвета розовой фуксии.

Для снимков телеведущая присела на диван в гримерке, обольстительно подчеркнув стройные и длинные ноги. Образ звезды завершают черные туфли-лодочки на каблуках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #samaшила Оцените платье от 1-10 Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 2 Дек 2019 в 2:25 PST

Ведущим нового сезона проекта "Суперинтуиция" в очередной раз станет Сергей Притула, который вел шоу с пятого до восьмого сезона.

Сегодня первый день съемок нового цикла программы "Суперинтуиция". Приехал в павильон, а у меня в первом выпуске кто? Правильно, Леся Никитюк. И настроение сразу улучшилось! – подписал фото с блондинкой Притула.