В Сети представили концепт-арт маленького Таноса (Фото)

Чем больше сведений поступает о создании "Мстителей: Финал", тем более обоснованным кажется сумасшедший успех этого фильма в прокате. Эта картина стала результатом десятилетней работы по созданию целого мира и его персонажей, но есть также масса материалов, которые в итоге не попали в окончательную версию "Саги бесконечности".

Например, создатели рассматривали вариант с тем, чтобы в деталях показать предысторию суперзлодея Таноса. Недавно ведущий художник Marvel Studios Райан Майнердинг поделился концепт-артами, на которых можно увидеть, как Танос выглядел в отрочестве, юности и молодости. Более того, позже появилась также картинка с малышом Таносом.

Как отмечает Майнердинг в комментарии к своему посту, подписи на артах (13 лет, 17 лет и 22 года) указывают не на реальный возраст Таноса, а на то, как он выглядел на каждом этапе взросления. Дело в том, что Таносу могло быть уже 100 лет к тому времени, когда он выглядел на 13. Здесь та же ситуация, что и с малышом Йодой из "Мандалорца": несмотря на внешность младенца, ему уже 50 лет. Что до малыша Таноса, то соответствующий концепт-арт представил другой художник, Иэн Джойнер.

Happy #thanosgiving everyone!Here’s a cute(ish) take on the future mad titan! Thanks again to @ryan_meinerding_art for letting me explore this take on him! #mcu #thanos #marvelcinematicuniverse #conceptart #comicbookmovies pic.twitter.com/YubqKQFbYF

— Ian Joyner (@IanJoynerArt) November 28, 2019