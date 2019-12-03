В Сети представили концепт-арт маленького Таноса (Фото)

Новости шоу бизнеса:Теперь можно узнать, как в младенчестве выглядел Танос.

Чем больше сведений поступает о создании "Мстителей: Финал", тем более обоснованным кажется сумасшедший успех этого фильма в прокате. Эта картина стала результатом десятилетней работы по созданию целого мира и его персонажей, но есть также масса материалов, которые в итоге не попали в окончательную версию "Саги бесконечности".

Например, создатели рассматривали вариант с тем, чтобы в деталях показать предысторию суперзлодея Таноса. Недавно ведущий художник Marvel Studios Райан Майнердинг поделился концепт-артами, на которых можно увидеть, как Танос выглядел в отрочестве, юности и молодости. Более того, позже появилась также картинка с малышом Таносом.

Как отмечает Майнердинг в комментарии к своему посту, подписи на артах (13 лет, 17 лет и 22 года) указывают не на реальный возраст Таноса, а на то, как он выглядел на каждом этапе взросления. Дело в том, что Таносу могло быть уже 100 лет к тому времени, когда он выглядел на 13. Здесь та же ситуация, что и с малышом Йодой из "Мандалорца": несмотря на внешность младенца, ему уже 50 лет. Что до малыша Таноса, то соответствующий концепт-арт представил другой художник, Иэн Джойнер.

Ранее Майнердинг рассказал, что изначально история Таноса должна была быть показана в развернутом виде, то есть от самого рождения, — в какой-то момент зрителям даже предстояло увидеть Таноса как "неловкого подростка высотой два с лишним метра". Правда, в итоге режиссеры Энтони и Джо Руссо решили, что биография главного антагониста будет излишней. Мотивация Таноса "спасти мир" понятна, но в фильмах не раскрывается, что это устремление появилось у титана после того, как на его глазах вымерло население его родной планеты.