Актриса Эмилия Кларк совсем не жалеет, что перенесла операции на мозге

Новости шоу бизнеса:Актриса дважды столкнулась с этой проблемой и перенесла две сложные операции.

После съемок первой серии "Игры престолов", где Эмилия сыграла роль Дейнерис Таргариен, у нее случилось кровоизлияние в мозг. Кларк говорит, что это было болезненно.

Но актриса победила болезнь и полностью восстановилась, а теперь смотрит на эти события весьма оптимистично.

Я думаю, хорошо, что это было. Кровоизлияние в мозг совпало с началом моей карьеры и с началом крутого шоу. Это открыло мне новые перспективы и новый взгляд на вещи, которых в противном случае бы не было, — говорит Эмилия.

Ранее Кларк рассказывала, как тяжело ей давались съемки откровенных сцен в "Игре престолов". По ее словам, эти сцены не были прописаны в контракте, и руководство съемок убеждало ее, что если она откажется, то разочарует зрителей. Эмилия не хотела полностью раздеваться и просила оставить хотя бы простыню в некоторых сценах, но, как видно, это не сработало. Кларк призналась, что плакала в перерыве между съемками. И отметила, что единственный, кто ее понимал, это ее киносупруг Джейсон Момоа, постельные сцены с которым давались ей гораздо легче.