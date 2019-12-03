Скачать
Вторник, 03.12.2019
Итоги дня 2 декабря: видеообращение Зеленского и задержание убийц ребенка в Киеве
Итоги дня 2 декабря: видеообращение Зеленского и задержание убийц ребенка в Киеве
Погода 3 декабря: какие регионы Украины заметет снегом
Погода 3 декабря: какие регионы Украины заметет снегом
"Мы все проиграем": президент Брешии - о возможном уходе Балотелли
"Мы все проиграем": президент Брешии - о возможном уходе Балотелли
3 декабря - приметы и обряды в день Прокла
3 декабря - приметы и обряды в день Прокла

Актриса Эмилия Кларк совсем не жалеет, что перенесла операции на мозге

Актриса Эмилия Кларк совсем не жалеет, что перенесла операции на мозге
09:22 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Актриса дважды столкнулась с этой проблемой и перенесла две сложные операции.

После съемок первой серии "Игры престолов", где Эмилия сыграла роль Дейнерис Таргариен, у нее случилось кровоизлияние в мозг. Кларк говорит, что это было болезненно. 

Но актриса победила болезнь и полностью восстановилась, а теперь смотрит на эти события весьма оптимистично.

Я думаю, хорошо, что это было. Кровоизлияние в мозг совпало с началом моей карьеры и с началом крутого шоу. Это открыло мне новые перспективы и новый взгляд на вещи, которых в противном случае бы не было, — говорит Эмилия.

СМИ: Отец Эмбер Герд угрожал Джонни Деппу

Ранее Кларк рассказывала, как тяжело ей давались съемки откровенных сцен в "Игре престолов". По ее словам, эти сцены не были прописаны в контракте, и руководство съемок убеждало ее, что если она откажется, то разочарует зрителей. Эмилия не хотела полностью раздеваться и просила оставить хотя бы простыню в некоторых сценах, но, как видно, это не сработало. Кларк призналась, что плакала в перерыве между съемками. И отметила, что единственный, кто ее понимал, это ее киносупруг Джейсон Момоа, постельные сцены с которым давались ей гораздо легче.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болезнь, Заболевания, Операция, Актриса, Знаменитость, Операция на мозге.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Перезревшие бананы: какая опасность для здоровья
02 Итоги дня 2 декабря: видеообращение Зеленского и задержание убийц ребенка в Киеве
03 Эффектный выход: Джей Ло поразила нарядом на презентации фильма "Мошенницы"
04 Не более 30% от одного поставщика: Зеленский приказал диверсифицировать поставки энергоносителей
05 Чемодан, вокзал, Россия: Зеленский подсказал, что делать пророссийским жителям ОРДЛО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Снег в Киеве: что происходит на дорогах столицы
Снег в Киеве: что происходит на дорогах столицы
Генсек ООН назвал шаги по спасению планеты
Генсек ООН назвал шаги по спасению планеты
Боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе
Боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе
Затмение в декабре 2019 года: как оно повлияет на нашу жизнь
Затмение в декабре 2019 года: как оно повлияет на нашу жизнь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь