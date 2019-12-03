Актриса Николь Кидман рассказала, каково стать матерью в 20 лет, а потом и в 40

Новости шоу бизнеса:Кидман замужем за кантри-музыкантом Китом Урбаном и растит четверых детей, младшего из которых родила в 41 год.

13 декабря состоится премьера фильма "Скандал", в котором Николь сыграла одну из главных ролей, и сейчас актриса стала чаще общаться с журналистами. В новом интервью она рассказала о воспитании детей и о том, как перенесла смерть отца.

Актрису спросили, велика ли разница между материнством в 20 и в 40 лет.

Это такой же путь. Здесь нет чего-то правильного или неправильного. Это просто разные дети. Бабушка дала мне прекрасный совет: каждому ребенку дано какое-то несчастье — развод родителей, трудная среда, другие испытания. Всегда есть какая-то проблема. Главное, чтобы при этом была любовь. Чтобы ребенка любили. Я стараюсь помнить об этом. Главное, чтобы была любовь, — ответила Николь.

Также звезда рассказала, как пережила смерть отца в 2014 году:

Я погрузилась в жизнь с головой. Решила пробовать что-то новое. Не думала, что мое сердце выдержит столько страха и адреналина.

Николь с мужем много путешествуют в связи с работой и берут детей с собой. Актрису спросили, как это может повлиять на ее детей.

Кто знает. Может, когда они вырастут, они будут думать: "Родители таскали нас по всему миру, больше мы никуда не поедем". Но все равно ты любишь их. Когда становишься родителем, все кардинально меняется. Просто меняется. Эта глубина любви непостижима, глубоко болезненна и невероятно приятна, — сказала Кидман.