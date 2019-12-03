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Хореограф Влад Яма показал архивное фото, на котором его не узнать

Хореограф Влад Яма показал архивное фото, на котором его не узнать
12:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:16 лет назад хореограф не брил голову, поэтому предстал на фотографии с волнистыми короткими волосами.

Известный украинский хореограф и судья "Танцев со звездами 2019" Влад Яма не прекращает удивлять своих поклонников в сети. На инстаграм странице он опубликовал снимок, сделанный в 2003 году.

По словам Влада Ямы, тогда он учился в Запорожском национальном университете. Образование знаменитый хореограф получал на факультете физического воспитания и продолжал заниматься танцами.

Студенческий снимок Влад Яма сделал в местном общежитии.

 
 
 
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Будьте осторожны - уровень сексуальности зашкаливает!... Год 2003... А вы когда-нибудь жили в общежитии?... #инфиз #кустанайская #2002 #2003

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

Победитель шоу "Танцы со звездами 2019" объяснил, почему не стал партнером Анны Ризатдиновой

Будьте осторожны – уровень сексуальности зашкаливает! Год 2003... А вы когда-нибудь жили в общежитии? – с юмором написал Влад Яма.

Интересно, что до 2006 года хореограф кардинально сменил имидж. Влад Яма принял участие в первом сезоне "Танцев со звездами", благодаря чему и получил бешеную популярность. Тогда танцовщик вышел на паркет с Натальей Могилевской и продемонстрировал новый стиль без волос. С тех пор имидж Влада Ямы менялся только благодаря бороде.

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Молодость, Знаменитости, Хореограф, Танцы, Влад Яма, Танцовщик, Архивные снимки.
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