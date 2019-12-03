Ассоль прокомментировала слухи о беременности

Украинская певица Катя Гуменюк, более известна, как Ассоль, публично опровергла слухи о беременности. Артистка, которая сейчас выступает под псевдонимом katya, показала идеальный пресс.
Для светского события артистка надела роскошное приталенное платье, расшитое пайетками. Розовый наряд от Elisabetta Franchi эффектно смотрелся на звезде.
Однако в сети заметили округлый живот Ассоль, о чем сразу же начали писать отечественные издания. Ответ певицы не задержался.
В инстаграм-сторис Ассоль показала селфи, сделанное в ее доме.
Артистка предстала перед зеркалом в спортивном костюме и обнажила свой идеальный пресс. Поэтому журналистам не оставалось ничего, как опровергать свои предположения, ведь округлый живот Ассоль был вызван неудачным ракурсом для фото или визуальным обманом из-за пайеток.