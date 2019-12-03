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Ассоль прокомментировала слухи о беременности

Ассоль прокомментировала слухи о беременности
12:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Предположение о беременности Ассоль вызвало ее появление на вечеринке "Ночь химер".

Украинская певица Катя Гуменюк, более известна, как Ассоль, публично опровергла слухи о беременности. Артистка, которая сейчас выступает под псевдонимом katya, показала идеальный пресс.

Для светского события артистка надела роскошное приталенное платье, расшитое пайетками. Розовый наряд от Elisabetta Franchi эффектно смотрелся на звезде.

Однако в сети заметили округлый живот Ассоль, о чем сразу же начали писать отечественные издания. Ответ певицы не задержался.

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В инстаграм-сторис Ассоль показала селфи, сделанное в ее доме.

Артистка предстала перед зеркалом в спортивном костюме и обнажила свой идеальный пресс. Поэтому журналистам не оставалось ничего, как опровергать свои предположения, ведь округлый живот Ассоль был вызван неудачным ракурсом для фото или визуальным обманом из-за пайеток.

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Дети, Беременность, Знаменитости, Певица, Артистка, Украинская певица, Ассоль, Катя Гуменюк.
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