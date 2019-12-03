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Снова сошлись? Кайли Дженнер заметили с бывшим бойфрендом

Снова сошлись? Кайли Дженнер заметили с бывшим бойфрендом
15:19 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Сестра Ким Кардашьян - Кайли Дженнер - продолжат приводить в недоумение как папарацци, так и своих фанатов.

Дело в том, что 22-летную модель и суперуспешную бизнес-леди, засняли на выходных в компании ее бывшего бойфренда и отца ее дочки Сторми — Скотта Трэвиса.

Причем, в тот момент, когда репортеры подловили их вместе, девочки нигде поблизости видно не было.

Кайли и Скотт посетили вместе казино Agua Caliente Casino в Палм-Спрингс(Калифорния), Причем, держались Дженнер и Скотт гораздо более непринужденно, чем просто друзья. Как засвидетельствовали другие посетители этого заведения, парочка вовсю флиртовала друг с другом, сопровождая свою оживленную беседу коктейлями.

После того, как эта информация появилась в Сети, фанаты Кайли заподозрили, что она или уже помирилась с Трэвисом или почти готова принять его обратно. Ведь и два других дня, предшествовавших их визиту в казино, они тоже провели вместе — в ее доме в Палм Спрингс.

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Напомним: о том, что Дженнер внезапно приняла решение расстаться со Скоттом, после их бурного романа, продолжавшегося около двух лет, стало известно в начале октября. Это известие тогда стало для всех полной неожиданностью.

Ведь в начале августа, когда Кайли праздновала свой очередной день рождения на борту роскошной яхты, курсировавшей по Средиземному морю, Трэвис был с ней рядом. Он задаривал ее дорогущими подарками — вроде бриллиантового ожерелья, и не уставал рассказывать о том, как он восхищается своей любимой и как она прекрасна. Все думали, что Скотт со дня на день сделает Кайли предложение…

Дружба или любовь? Кайли Дженнер приписывают новый роман

В чем именно состояла причина, вызвавшая решение Кайли, тогда официально не сообщалось. Однако ходили слухи, что Скотт позволил себе изменить своей любимой – со знойной красоткой Роджин Карр.

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Модель, Кайли Дженнер, Трэвис Скотт.
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