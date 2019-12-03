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"Не люблю жадных": Леся Никитюк поделилась, каким должен быть ее мужчина

"Не люблю жадных": Леся Никитюк поделилась, каким должен быть ее мужчина
15:25 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Телеведущая заявила, что не сможет быть рядом с обеспеченным мужчиной только ради финансовой выгоды.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась мыслями об идеальном спутнике. Хотя девушка и не афиширует личную жизнь, она призналась, что мечтает о крепкой счастливой семье.

Леди Ле рассказала журналистам о том, какие мужчины ее привлекают, а какие отталкивают. По ее словам, она не любит жадных мужчин, в тоже время ее привлекают рациональные парни.

"Рациональный мужчина смотрит на чек и обращает внимание, сколько денег потратил. Он внимательный к расходам — это нормально. У жлоба вечно нет денег, он постоянно забывает кошелек, и у него ничего с карточек не уходит. Я сразу вижу жлоба. С таким мужчиной точно не смогла бы быть рядом", - отметила Леся.

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Также девушка отметила, что не смогла бы быть рядом с обеспеченным мужчиной только ради финансовой выгоды или дорогостоящих подарков. Скорее она обратит внимание на перспективного молодого человека. Для нее важно понять, какая у человека хватка, образование и готов ли он развиваться дальше. Леся также готова поддерживать молодого человека и всячески ему помогать.

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Телеведущая, Бойфренд, Леся Никитюк.
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