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Разбирательство затягивается: суд по делу Джонни Деппа перенесли на пол года

Разбирательство затягивается: суд по делу Джонни Деппа перенесли на пол года
16:24 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Бывшие супруги постоянно выдвигают новые обвинения друг против друга.

Судебные разбирательства дел бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа, из-за которых, по слухам, от актера ушла девушка, будут продолжаться еще долго. Так, недавно стало известно, что рассмотрение дела о клевете, в котором обвинил актер свою бывшую жену, перенесли аж на август 2020 года.

Так, актриса потребовала, чтобы Депп предоставил суду данные о лечении от алкогольной и наркотической зависимостей. Депп согласился с условиями бывшей жены, однако не успел подать документы до 15 ноября. Именно поэтому суд перенесли с 3 февраля на 3 августа.

Однако СМИ отмечают, что и этот срок может измениться, поскольку на конец лета у Деппа запланированы гастроли с группой Hollywood Vampires.

СМИ: Отец Эмбер Герд угрожал Джонни Деппу 

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже в 2016-м актриса подала на развод обвинив мужа в домашнем насилии. С тех пор Депп и Херд регулярно подают иски друг против друга в суд.

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Развод, Джонни Депп, Актер, Обвинение, Эмбер Херд.
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