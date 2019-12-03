Обложку Cosmopolitan украсит мужчина в вечернем платье (Фото)

Новости шоу бизнеса:В продажу новый номер журнала поступит 5 декабря.

Звездой обложки британской версии журнала Cosmopolitan впервые за 35 лет стала не женщина. Об этом пишет журнал Esquire.

Отмечается, что в съемке для январского номера принял участие ведущий реалити-шоу Queer Eye Джонатан ван Несс. Он идентифицирует себя как небинарную персону, но использует по отношению к себе мужские местоимения. Для обложки он позирует в тюлевом платье Christian Siriano и кроссовках.

По словам главного редактора журнала Клэр Ходжсон, выбор нового героя обложки отражает широкую и разнообразную аудиторию Cosmopolitan. В продажу новый январский номер Cosmopolitan UK поступит в четверг, 5 декабря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@jvn) 2 Дек 2019 в 6:44 PST

В последний раз Cosmopolitan ставил на обложку мужчину в 1984 году – героем стал певец Бой Джордж. Однако еще в 2012 году для обложки Cosmopolitan позировали несколько человек – члены музыкальной группы One Direction.