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Обложку Cosmopolitan украсит мужчина в вечернем платье (Фото)

Обложку Cosmopolitan украсит мужчина в вечернем платье (Фото)
17:05 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:В продажу новый номер журнала поступит 5 декабря.

Звездой обложки британской версии журнала Cosmopolitan впервые за 35 лет стала не женщина. Об этом пишет журнал Esquire.

Отмечается, что в съемке для январского номера принял участие ведущий реалити-шоу Queer Eye Джонатан ван Несс. Он идентифицирует себя как небинарную персону, но использует по отношению к себе мужские местоимения. Для обложки он позирует в тюлевом платье Christian Siriano и кроссовках.

По словам главного редактора журнала Клэр Ходжсон, выбор нового героя обложки отражает широкую и разнообразную аудиторию Cosmopolitan. В продажу новый январский номер Cosmopolitan UK поступит в четверг, 5 декабря.

 
 
 
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Публикация от  (@jvn)

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 В последний раз Cosmopolitan ставил на обложку мужчину в 1984 году – героем стал певец Бой Джордж. Однако еще в 2012 году для обложки Cosmopolitan позировали несколько человек – члены музыкальной группы One Direction. 

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Мужчина, Cosmopolitan, Журнал, Фото, Номер журнала.
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