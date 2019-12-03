Дочь Питта и Джоли официально стала мальчиком

Новости шоу бизнеса:Биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта начала подготовку к смене пола со смены имени.

Биологическая дочь звездных родителей Шайло, которая начала подготовку к смене пола, сейчас сменила имя. Отныне 13-летнюю девочку официально зовут не Шайло, а Джон. Об этом сообщает New Idea.

Дочь звездного экс-семейства с детства решила носить мальчишескую одежду, стричься коротко и просила называть ее Джоном. А год назад она начала подготовку к смене пола.

В частности, долгое время девочка принимает специальные гормональные препараты, чтобы стать более мужественной. Уже через три года она сможет сделать операцию по смене пола. Ведь для хирургического вмешательства Шайло необходимо достичь 16-летия. Звездные родители поддержали решение дочери.

Angelina Jolie y Brad Pitt le cambian el nombre a su hija Shiloh https://t.co/hbnDXc5vIY pic.twitter.com/NtyxtpnwUM — Notigram (@Notigram) 26 ноября 2019 г.

Напомним, что в 2013 году актриса Анджелина Джоли перенесла операцию по удалению молочных желез. От рака груди умерла ее мать, и недавно Джоли решила рассказать подробности. В эссе для журнала Time Анджелина откровенно поделилась с читателями своими переживаниями. Она решилась на операцию по серьезной причине, ведь от рака груди умерли ее мать и тетя. Актриса призналась, что не хотела жить в состоянии страха и понимать, что она может не увидеть, как растут ее дети.