Анджелина Джоли наладила личную жизнь: кто стал избранницей звезды

Новости шоу бизнеса:Анджелина Джоли закрутила роман с молодой актрисой.

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли решила завести роман с 32-летней коллегой Эван Вуд.

Звезда экранов и ее избранница знакомы уже 10 лет. В день их встречи женщины, как отмечает издание, почувствовали "магнитное притяжение".

Правда, их обеих на тот момент связывали отношения: Джоли была замужем за Брэдом Питтом, а Эван – в отношениях с Мэрилином Мэнсоном.

Пара встретилась несколько месяцев назад: женщины записывали закадровые голоса в студии Disney для предстоящих фильмов "Малефисента: Владычица тьмы" и "Холодное сердце – 2". Тогда они обменялись номерами и начали ужинать вместе всякий раз, когда Джоли была в городе.

Друзья Джоли указали, что Эван всегда привлекала голливудскую звезду и была интересна ей как личность.

44-летняя Джоли трижды была замужем. Ее избранниками становились Джонни Ли Миллер и Билли Боб Торнтон. В январе 2006 года Анджелина в одном из интервью заявила, что беременна от Брэда Питта, тем самым подтвердив их роман.

Пара официально поженилась в 2014 году, а через два года решила развестись. Бракоразводный процесс все еще продолжается. Сейчас пара решает вопрос с детьми: у актеров их шесть – трое биологических и трое из приюта. Пока все они живут с Джоли.