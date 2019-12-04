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Анджелина Джоли наладила личную жизнь: кто стал избранницей звезды

Анджелина Джоли наладила личную жизнь: кто стал избранницей звезды
12:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Анджелина Джоли закрутила роман с молодой актрисой.

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли решила завести роман с 32-летней коллегой Эван Вуд.

Звезда экранов и ее избранница знакомы уже 10 лет. В день их встречи женщины, как отмечает издание, почувствовали "магнитное притяжение".

Правда, их обеих на тот момент связывали отношения: Джоли была замужем за Брэдом Питтом, а Эван – в отношениях с Мэрилином Мэнсоном.

Пара встретилась несколько месяцев назад: женщины записывали закадровые голоса в студии Disney для предстоящих фильмов "Малефисента: Владычица тьмы" и "Холодное сердце – 2". Тогда они обменялись номерами и начали ужинать вместе всякий раз, когда Джоли была в городе.

Дочь Питта и Джоли официально стала мальчиком

Друзья Джоли указали, что Эван всегда привлекала голливудскую звезду и была интересна ей как личность.

44-летняя Джоли трижды была замужем. Ее избранниками становились Джонни Ли Миллер и Билли Боб Торнтон. В январе 2006 года Анджелина в одном из интервью заявила, что беременна от Брэда Питта, тем самым подтвердив их роман.

Пара официально поженилась в 2014 году, а через два года решила развестись. Бракоразводный процесс все еще продолжается. Сейчас пара решает вопрос с детьми: у актеров их шесть – трое биологических и трое из приюта. Пока все они живут с Джоли.

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Анджелина Джоли, Знаменитости, Звезды, Голливудская актриса, Эван Вуд.
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