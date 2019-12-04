Не верит в суеверия: украинская певица выйдет замуж в високосном году

Новости шоу бизнеса:Солистка Artik & Asti выходит замуж за российского бизнесмена.

29-летняя солистка украинской поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж за 40-летнего московского бизнесмена Станислава Юркина, с которым встречается больше полугода.

Об этом солистка Artik & Asti сообщила на своей странице в инстаграме, опубликовав снимок со Станиславом Юркиным.

"Да, я выхожу замуж. Сама пока не могу поверить, но реальность подтверждает. У меня здесь есть счастливцы и счастливицы, которые планируют свадьбу в 2020, кто не верит суевериям относительно високосного года?"– написала Анна Дзюба.

Певица Анна Дзюба впервые выйдет замуж, а российский бизнесмен уже воспитывает дочь от предыдущего брака.

Что известно о группе "Artik & Asti"?

Украинская поп-группа, основанная в 2010 году продюсером и исполнителем Артемом Умрихиным (псевдоним Artik). В состав группы входят два артиста: Artik (Артем) и Асти (Анна). Подчеркнем, что "Artik & Asti" преимущественно выступают в России и даже были замечены в политической агитации.