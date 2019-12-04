Не верит в суеверия: украинская певица выйдет замуж в високосном году

29-летняя солистка украинской поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж за 40-летнего московского бизнесмена Станислава Юркина, с которым встречается больше полугода.
Об этом солистка Artik & Asti сообщила на своей странице в инстаграме, опубликовав снимок со Станиславом Юркиным.
"Да, я выхожу замуж. Сама пока не могу поверить, но реальность подтверждает. У меня здесь есть счастливцы и счастливицы, которые планируют свадьбу в 2020, кто не верит суевериям относительно високосного года?"– написала Анна Дзюба.
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Ну шо я могу сказать Новость облетела уже весь интернет, а у меня в соцсетях не появилась ещё) все поздравляют, и говорят что разоблачили но если что... Я сама сегодня рассказала об этом на съёмках шоу @reginatodorenko @vladtopalov #пятницасрегиной Подробности и много личного вы сможете узнать посмотрев выпуск!)) сегодня было очень душевно и честно, как-то по-семейному! Спасибо за это всем причастным) мы любим вас На счёт свадьбы все расскажу, потому что решила об этом поснимать небольшой влог))) чтоб уже делиться, и все вам показывать, все таки особенное событие с нами происходит Да, я выхожу замуж сама пока не могу поверить, но реальность подтверждает у меня тут есть счастливицы и счастливцы, планирующие свадьбу в 2020?) кто не верит предрассудкам по поводу высокосного года? И какой вы видите свою свадьбу?) я продумала, мне кажется, уже все до деталей
Певица Анна Дзюба впервые выйдет замуж, а российский бизнесмен уже воспитывает дочь от предыдущего брака.
Что известно о группе "Artik & Asti"?
Украинская поп-группа, основанная в 2010 году продюсером и исполнителем Артемом Умрихиным (псевдоним Artik). В состав группы входят два артиста: Artik (Артем) и Асти (Анна). Подчеркнем, что "Artik & Asti" преимущественно выступают в России и даже были замечены в политической агитации.