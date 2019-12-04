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Среда, 04.12.2019
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Эффектная Лилия Ребрик продемонстрировала стройные в ультракоротком платье

Эффектная Лилия Ребрик продемонстрировала стройные в ультракоротком платье
22:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На днях звезда побывала во Львове, откуда успела опубликовать довольно пикантные фото.

Телеведущая Лилия Ребрик несмотря на насыщенный график работы и материнство уделяет большое внимание актерской карьере. 

Снимки в платье взбудоражили сеть, ведь фанаты Лилии Ребрик привыкли ее видеть в стильных костюмах и платьях, которые она надевает для съемок телешоу. Поэтому последние фото в ультракоротком платье произвели настоящий фурор на инстаграм-странице актрисы.

Перед камерой Лилия Ребрик предстала в наряде бельевого кроя, который был украшен кружевом в зоне декольте. Сексуальный образ актрисы и телеведущей дополнили обувь на каблуках и колготы в сетку. Волнистые волосы и черно-белые тона снимке добавили ретро-эффекта фотографиям. Позировала Лилия Ребрик в разных позах, демонстрируя фанатам роскошную фигуру и стройные ноги. 

 
 
 
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Атмосферні фото з-за лаштунків театру... #backstage #львів #гастролі #надобраніч ; foto by @kseniya_vertinskaya

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Телеведущая Ольга Фреймут показала, как выглядела в 20 лет (Фото)

"Атмосферные фото из-за кулис театра", – лаконично написала она. Пожалуй, именно так Лилия Ребрик настраивалась на роль.

Известно, что импровизированную фотосессию Лилия Ребрик устроила в своей гримерке. Во Львове звезда презентовала комедийный спектакль "Номер 13 или олинклюзив", который прошел в местном театре 2 декабря. А вот автором пикантной фотосессии выступила знаменитая украинская актриса Ксения Вертинская, о чем рассказала Лилия Ребрик в заметке.

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Ноги, Знаменитости, Образ, Звезда, Лилия Ребрик, Телеведущая, Стройные ноги, Наряд, Телезвезда.
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