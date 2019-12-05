Белла Хадид и Кендалл Дженнер показали, как отдыхают на яхте

Новости шоу бизнеса:На этот раз они отправились на побережье Атлантического океана. Звезды путешествовали на яхте.

Американские модели отправились в Майами. Вместе с товарищами они отправились в морскую прогулку на яхте. Компанию им составили старшая сестра Кендалл Кортни Кардашян и близкий друг Фай Хадра.

Модели, которые часто совместно делят подиум на модных показах, не упускают случая, чтобы расслабиться после утомительного ритма жизни.

Потрясающими видами девушки наслаждались вместе со своим ближайшим окружением. Их отдых продолжался до заката, что позволило красавицам сделать несколько фантастических кадров для своего Инстаграма. Фото свидетельствуют, что знаменитости проводили время весело и легко. Они улыбаются и наслаждаются дружественными объятиями друг с другом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram friendssss Публикация от Kendall (@kendalljenner) 4 Дек 2019 в 3:56 PST

Кроме того, на отдыхе с моделями оказался близкий друг Кендалл Дженнер диджей Фай Хадра. Уже не первый раз СМИ высказывают предположение об их романе. Вместе друзья они появлялись на свадьбе Джастина Бибера и Хейли Болдуин и отпраздновали Хэллоуин в этом году. Однако возможные отношения пара никак не комментирует.